Từ 9/11 đến 15/11 top 3 con giáp mở cửa gặp Thần Tài, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, đường vàng hanh thông, của cải tự nhiên ào ào chui vào két

Công việc của người tuổi Dậu trong tháng 11 vô cùng suôn sẻ, dù trước đây có tiểu nhân hãm hại nhưng do có quý nhân giúp đỡ nên mọi điều xui xẻo đều được hóa giải, đồng thời quý nhân cũng mang lại những cơ hội phát triển mới.

Từ 9/11 đến 15/11 do có quý nhân làm điểm tựa nên tài lộ của người tuổi Dậu không ngừng rộng mở, thu nhập tăng nhanh phi mã. Ngoài ra, do tháng 12 , con giáp này sẽ lại có cơ hội nhận được khoản tiền bất ngờ từ việc trúng thưởng. Điều này giúp cho người tuổi Dậu có cuộc sống thoải mái và dễ chịu hơn thời gian trước đây.

Là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước nên dù hoàn cảnh có khốn khó đến mấy Thìn cũng không nản lòng. Họ có đầu óc kinh doanh, khả năng lãnh đạo nên chắc chắn sẽ đạt được vị trí mình mong muốn chốn thương trường.

Người tuổi Mão làm việc gì cũng chậm, nhưng họ luôn có ý niệm đề phòng và luôn có thể chuẩn bị trước. Họ có kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng, trước khi đến tuổi trưởng thành đã suy nghĩ về con đường tương lai của mình, từ ngày 9/11 đến ngày 15/11, tài lộc hanh thông, tài lộc vào nhà, của cải đổ về như thủy triều, gia đình giàu sang không thiếu, từ nay sẽ thoát nghèo!

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều khởi sắc trong tuần này, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều gia tăng rõ rệt. Đó chính là tin mừng để bạn luôn cảm thấy tràn đầy động lực.

Bản mệnh có được những vận may kiếm tiền, người làm công ăn lương có thêm nghề tay trái, người kinh doanh thì buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy nhờ đánh trúng thị hiếu khách hàng.

Nếu bản mệnh thực sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi những gì mình đã định thì bạn hoàn toàn có thể giành lấy cho bản thân những cơ hội để phát triển tốt hơn trong tương lai.

Trong tuần, đôi khi một vài vấn đề rắc rối có thể xảy ra, nhưng bạn chỉ cần bình tĩnh thì dần dần sẽ tìm được cách ứng phó, thậm chí còn phát hiện ra hướng đi mới có thể thử sức trong tương lai. Đôi khi, thách thức cũng là cơ hội để bạn nhận ra khả năng tiềm ẩn của mình.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm