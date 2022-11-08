Sau hôm nay (8/11) đến hết năm 2023, top 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, phát tài cực to

Người tuổi Dần không bao giờ ngại khó ngại khổ. Họ hiếm khi lùi bước khi gặp khó khăn. Con giáp này đặt mục tiêu phấn đấu rõ ràng, mang tham vọng về quyền lực và địa vị. Tuổi Dần thích mạo hiểm. Những thử thách có thể mang lại cho họ thành quả tốt đẹp, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi nói rằng, thời điểm cuối tháng 11 sang dầu tháng 12, tuổi Dần được thần Phật và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Con giáp này có thể tạo dựng được sự nghiệp vững chắc, tài vận ngày một hanh thông. Ngoài ra, chuyện tình cảm gia đình êm ếm, hạnh phúc giúp tuổi Dần có tinh thần thoải mái hơn bao giờ hết.

Người tuổi Hợi thích an nhàn và hưởng thụ, không muốn tranh giành lợi nhuận vụn vặt, tuy không manh động nhưng họ rất lạc quan, khoan dung và biết cách tận hưởng cuộc sống. Sau hôm nay (8/11) đến hết năm 2023 tài lộc mỗi ngày một tốt hơn, trúng thưởng lớn, trong đời làm giàu tiền bạc rủng rỉnh tiền vào túi khi đi du ngoạn vùng sông nước có thể nói là phát tài, phát lộc!

Từ đây đến cuối năm 2023, con giáp giàu có này sẽ vượng phúc vượng tài, tình tiền viên mãn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật chính là vận may trời cho tuổi Hợi.

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Tuổi Dần

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức.

Với người làm công sở, tuần này chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại ngó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Cũng có thể, con giáp phát tài tuần này sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng rủng rỉnh nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè của mình.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm