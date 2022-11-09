Tử vi 2 ngày cuối tuần (12 - 13/11): Thần Tài ban phát cơ hội hốt vàng hốt bạc cho 3 con giáp phát tài

Tử vi cho biết người tuổi Dần có đầu óc linh hoạt. Họ sở hữu năng khiếu xuất sắc về nhiều mặt từ nhỏ. Bên cạnh đó, người tuổi Dần cũng có tâm hồn rất tinh tế, giỏi khám phá những điều mới mẻ. Họ cũng không ngừng tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình.

2 ngày cuối tuần (12 - 13/11) Dần được dự đoán sẽ ngày một thành công trong công việc. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng chức, tăng lương.

Người tuổi Dần giữ tinh thần học tập suốt đời. Đôi lúc bản mệnh tỏ ra khá bảo thủ, không chịu lắng nghe những ý kiến góp ý từ những người khác. Bản mệnh cần bình tĩnh, suy xét về những thiếu sót, khuyết điểm của bản thân.

Người làm kinh doanh có thêm cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn với những bạn làm ăn uy tín. Không chỉ vậy, Dần còn có quý nhân phù trợ, làm đâu thắng đó, không lo chuyện tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

2 ngày cuối tuần (12 - 13/11) con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra thuận lợi đủ đường. Người tuổi này có nhiều dự định lớn trong tương lai và không ngừng nỗ lực vì điều đó. Ngoài ra, tinh thần trách nhiệm cao và sự chịu thương - chịu khó mà việc “thăng quan tiến chức” chỉ là chuyện sớm muộn.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm trở nên kém sắc. Sửu Ngọ tương hại khiến cho tính tình của bạn lúc này, lúc khác. Nhắc nhở, bản mệnh cần sớm kiềm chế cảm xúc chính mình để tránh làm tổn thương đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi tài lộc 12 con giáp tháng 11/2022 khuyên người tuổi Tý hãy dành thời gian để lên kế hoạch chi tiết cho những dự án cá nhân và kế hoạch quản lý tài chính. Bạn sẽ cần phải hạn chế nhu cầu mua sắm các xa xỉ phẩm vì đây là lúc các khoản tiết kiệm và đầu tư nên được ưu tiên.

Một vài cơ hội kiếm tiền sẽ đến trong 2 ngày cuối tuần (12 - 13/11) này, vì thế, bản mệnh đừng “cho đi” tài năng của mình một cách miễn phí. Hãy tìm cách tăng thêm thu nhập nhờ vào các điểm mạnh của mình.

Ngoài ra, Thực Thần ghé thăm còn mang lại cho bạn những buổi gặp gỡ "hái ra tiền". Bạn có thể bất ngờ gặp được người có chung chí hướng, cho dù đang ngồi ăn cũng nghĩ ra những ý tưởng hay ho để thực hiện cùng nhau. Khoản tiền kiếm được từ đây cũng vô cùng hứa hẹn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm