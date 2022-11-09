Đúng 7 ngày tới (10/11 - 16/11) 3 con giáp may mắn hút lộc vào nhà, công việc suôn sẻ, sự nghiệp thăng hoa, tiền ùn ùn chui vào túi, đón Tết 2023 sung túc đủ đầy

Thẳng thắn, chân thành và có trách nhiệm trong công việc nên dù sinh ra trong nghèo khó, không được ai đỡ đần người tuổi Tuất vẫn thành công trong sự nghiệp. Càng nỗ lực cống hiến, dám nghĩ dám làm Tuất càng làm ăn thịnh vượng, công thành danh toại.

Tử vi cho biết, 7 ngày tới Tuất sẽ tha hồ đón hỷ sự vào nhà. Dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp giàu có này cũng sẽ hái lộc vào nhà, đếm tiền sái tay khiến ai cũng hờn ghen.

Con giáp Sửu thuộc ngũ hành và thổ, ngoài ra, đối với một số người thuộc con giáp Sửu tuy có nhiều bước lùi trong sự nghiệp nhưng chỉ cần có sự thay đổi và kiên trì đi kèm với cơ hội, mạng lưới dần rộng mở thì rất dễ được sếp chú ý trong thời gian tới.

Ngày tháng thay đổi, tài lộc thay đổi, dù ở thời điểm nào, chúng ta cũng phải không ngừng nỗ lực. Nếu gặp vận may, phải biết nắm bắt cơ hội, khó có thể giành được, nhất định sẽ thu hoạch bội thu. Chỉ cần một người chịu khó, đổ mồ hôi công sức thì không sợ sẽ không có ngày sung túc, siêng năng có thể bù lại sự vụng về!

7 ngày tới sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn trong sự nghiệp, không gặp phải kẻ tiểu nhân gây khó dễ, thu nhập cũng vì thế mà tăng lên. Người lớn, quan chức thịnh vượng, trẻ em lớn lên khỏe mạnh hạnh phúc, gia đình an khang thịnh vượng!

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Tuổi Hợi

Tử vi 7 ngày tới dự báo vận trình của tuổi Hợi vô cùng tươi sáng nhờ được cát tinh tương trợ. Tuy không chỉ toàn chuyện thuận lợi nhưng nhìn chung bản mệnh không quá vất vả để vượt qua mọi vấn đề phát sinh trong thời điểm này.

Đặc biệt 7 ngày tới sẽ là ngày bạn được thần May Mắn “điểm mặt chỉ tên”. Sự nghiệp đang trên đà tăng tiến, bạn được cấp trên nâng đỡ và tạo điều kiện nên hoàn toàn có đủ không gian để thể hiện bản thân.

Công việc đã giao vào tay bạn là đảm bảo được hoàn thành, chất lượng cũng được đảm bảo ở mức độ tốt nhất có thể. Với những biểu hiện xuất sắc này, việc thăng chức tăng lương chẳng còn là điều gì quá xa tầm với của bạn.

Chẳng những vậy, tài lộc cũng khá lý tưởng. Nhiều thời điểm con giáp này này không mưu cầu mà tài lộc tự theo nhau đổ về nhà. Tuổi Hợi yên tâm thực hiện những kế hoạch, tiến hành những ý tưởng của mình, chắc chắn sẽ đạt được thành công.

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