Tử vi cuối tuần (12-13/11): top 3 con giáp may mắn ngồi trên đống vàng, song hỷ lâm môn, làm 1 hưởng 10, kiếm được bộn tiền1 tuổi vận trình lắm thăng trầm

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 18:43

Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì trong 2 ngày cuối tuần 3 con giáp may mắn này cũng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, ăn nên làm ra, sung túc đủ đầy.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có cơ hội đổi đời, đón tiền bạc rủng rỉnh đổ về túi vào cuối tuần này nhờ có tài tinh chiếu mệnh. Người làm kinh doanh buôn bán được dự đoán sẽ gặp may mắn hơn cả. Bản mệnh tha hồ hưởng lộc từ nguồn tài khí đang rất vượng của mình.

Trong ngày thứ 7, tài vận của Tý tăng vọt, cơ hội giàu lên nằm trong tầm tay. Vận may ập đến đảm bảo cho con giáp này không cần phải chạy vạy ngược xuôi mà vẫn có đủ tiền bạc chi tiêu.

Người làm công ăn lương tuy không có khoản thu cụ thể ngay trong ngày như người làm kinh doanh nhưng công việc suôn sẻ, làm đâu xong đấy, hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn. Nhờ công việc hanh thông nên tài chính sớm được cải thiện.

Tử vi cuối tuần (12-13/11): top 3 con giáp may mắn ngồi trên đống vàng, song hỷ lâm môn, làm 1 hưởng 10, kiếm được bộn tiền1 tuổi vận trình lắm thăng trầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người thuộc con giáp Chó tương đối điềm đạm và rất thận trọng trong công việc, ở nơi làm việc thường thích tìm tòi cơ hội mới, năng lực tuy không nổi trội nhưng luôn có thể đứng vững trong sự nghiệp với sự dũng cảm, dám nghĩ và xông pha. Ban đầu, tuổi Tuất đôi khi rụt rè và không dám đi bước đầu tiên khi đối mặt với cơ hội, điều này sẽ khiến họ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt, sau một thời gian suy ngẫm, tuổi Tuất đã nắm được mã để thành công.

Khi gặp phải những trường hợp khẩn cấp, người tuổi chó không bỏ cuộc mà luôn tin tưởng vào bản thân và tìm kiếm sức sống khi đối mặt với nghịch cảnh, họ biết rằng thành công không dễ dàng như họ tưởng tượng, nhưng nếu họ rút lui, sự nghiệp của họ chắc chắn sẽ trượt dài. Chỉ cần chăm chỉ mới có thể đạt được một số thứ. Đừng để cuộc đời để lại những tiếc nuối. Việc lớn là bắt đầu lại từ đầu. Sau tháng 10, vận may sẽ dẫn đầu, tiếp tục tương lai tươi sáng, và sự nghiệp sẽ tạo ra nhiều khả năng hơn.

Tử vi cuối tuần (12-13/11): top 3 con giáp may mắn ngồi trên đống vàng, song hỷ lâm môn, làm 1 hưởng 10, kiếm được bộn tiền1 tuổi vận trình lắm thăng trầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu con giáp may mắn tuần này nên phương diện sự nghiệp không có gì phải lo lắng. Bạn có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

 

Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện ngay từ đầu tuần sẽ rất có lợi cho những người muốn cầu quan cầu chức. Bản mệnh có thể tranh thủ dịp này để bắt tay vào công việc, gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người xung quanh, đặc biệt là với người làm lãnh đạo.

 

Tài lộc vượng từ giữa tuần trở đi. Nếu nắm chắc cơ hội, bạn có thể thu được món hời kha khá, đồng thời để ra được một khoản ngân sách để mua sắm theo ý muốn. 

 

Tình duyên như ý, người ấy luôn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc bạn rất nhiều. Cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau nên bạn càng trân trọng những khoảnh khắc được ở bên đối phương hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng giờ Tý ngày mai - Thứ Năm 10/11, thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nâng đỡ nên 3 con giáp này làm gì cũng kiếm được bộn tiền, vạn sự như ý

Đúng giờ Tý ngày mai - Thứ Năm 10/11, thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nâng đỡ nên 3 con giáp này làm gì cũng kiếm được bộn tiền, vạn sự như ý

Chỉ cần dám nghĩ dám làm, có gan làm giàu thì con giáp may mắn này ắt công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh.

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