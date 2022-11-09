3 con giáp may mắn nhất tuần (14/11 - 20/11): Hỷ sự ập vào nhà, đổi đời ngoạn mục, giàu sang sung túc, của nả chất đống khiến ai cũng hờn

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 18:10

Đây là thời điểm sự nghiệp của 3 con giáp này phát đạt, phất lên như diều gặp gió, thu nhập từ nhiều nguồn đổ về ồ ạt.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân sẽ có thể vượt qua khó khăn trong tháng 9 âm lịch và mở ra một khoảng thời gian may mắn cho riêng mình. Họ là người thông minh, sắc sảo và có năng lực, đối nhân xử thế, dù là nam hay nữ đều rất tốt, bình tĩnh trong cuộc sống và sự nghiệp, không hoảng sợ khi gặp vấn đề, luôn nắm bắt được chi tiết để tìm ra giải pháp cho vấn đề. Họ dám theo đuổi ước mơ của mình, đồng thời chịu đòn thất bại, không lúc nào để bản thân trở nên tầm thường.

Tuần mới vận may bùng phát, trong sự nghiệp có nhiều cơ hội, nếu tích cực vận dụng bản lĩnh để trổ tài thì sẽ sớm tạo được thành quả tốt đẹp nhất định, mang lại phúc lành cho Thần của sự giàu có, và thu hoạch được nhiều may mắn.

3 con giáp may mắn nhất tuần (14/11 - 20/11): Hỷ sự ập vào nhà, đổi đời ngoạn mục, giàu sang sung túc, của nả chất đống khiến ai cũng hờn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chính bản thân người tuổi Dần cũng có thể nhận ra rằng vận trình sự nghiệp của mình trong tuần mới khá tốt, không chỉ năng lực của bản thân liên tục được nâng cao mà hiệu suất cũng không ngừng được cải thiện. 

 

Đây là thời điểm rất có lợi để bạn phát triển năng lực, thăng tiến lên vị trí xứng đáng hơn. Chỉ cần không ngừng cố gắng, cấp trên cũng chính là quý nhân sẽ nhìn ra khả năng của bạn và trao cho bạn những đặc quyền, trọng trách như một cách ủng hộ ngầm tới bạn. 

 

Chẳng những vậy, đồng nghiệp của người tuổi Dần cũng rất phối hợp, đối phương có thể hợp tác với bản mệnh để công việc được hoàn thành nhanh chóng hơn, giúp đôi bên cùng có lợi. 

 

Tóm lại, chẳng điều gì có thể cản được bước chân thăng tiến của bạn, vì vậy hãy tin tưởng vào bản thân và hướng tới mục tiêu nhé.

 

3 con giáp may mắn nhất tuần (14/11 - 20/11): Hỷ sự ập vào nhà, đổi đời ngoạn mục, giàu sang sung túc, của nả chất đống khiến ai cũng hờn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Khỉ đặc biệt ưa vận động. Họ luôn ở trong trạng thái "leo trèo", rất năng động, hoạt bát.

 

Con giáp này có tư duy linh hoạt, hành động dứt khoát, khả năng cạnh tranh mạnh mẽ nên họ sẽ không bị tụt hậu trong bất cứ cuộc đua nào.

Tuần mới người tuổi Thân bước vào giai đoạn thăng tiến nhanh hơn, cuộc không tốt hơn, không còn phải đối mặt với những căng thẳng, lo lắng.

Con giáp tuổi Hợi dễ dàng nắm bắt cơ hội kiếm tiền, hiện thực hóa ước mơ của mình. Vận may sẽ đồng hành với họ trong cuối năm nay, giúp bản thân và gia đình ngày một tốt hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Sự nghiệp, gia đạo và tiền tài của bạn cũng vô cùng may mắn, được quý nhân giúp đỡ nên làm việc gì cũng thuận lợi.

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