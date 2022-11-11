Tử vi từ ngày 20/11 đến ngày 30/11, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên dễ trúng số đổi đời, Tài - Lộc - Danh không ai sánh bằng

Tổng thể vận trình trong năm Quý Mão 2023 của người tuổi Ngọ nhìn chung rất tốt. Trước khi bước sang năm mới, con đường tài lộc của bản mệnh có chiều hướng đi lên rõ rệt.

Cộng thêm một chút may mắn nữa thì Ngọ đúng là thời tới cản không nổi. Con giáp này dù làm công việc gì cũng sẽ vô cùng thuận lợi. Đặc biệt những người làm kinh doanh sẽ gặp nhiều thuận lợi, đường tài lộc nhìn chung rất suôn sẻ.

Tử vi từ ngày 20/11 đến ngày 30/11, người tuổi Ngọ có thể chưa cảm nhận được sự thay đổi nhiều bởi khó tránh khỏi sự làm khó của tiểu nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con giáp rồng vui vẻ, tự tin và dũng cảm, có chính kiến ​​trong sự nghiệp, dám làm việc chăm chỉ ở nơi làm việc, nhiều người nói rằng con rồng rất tham vọng, khí thế hừng hực. Người sinh năm Thìn càng có phúc khí, càng về già nơi làm việc càng thuận lợi, không chỉ cuộc sống hanh thông mà ngay cả sự nghiệp cũng phát đạt, thăng tiến.

Người tuổi Thìn cẩn trọng trong công việc, tận tâm trong công việc, thích dựa dẫm vào bản thân trong mọi việc, không có thói quen dựa dẫm vào người khác. luôn luôn có thể đi trước một bước, khiến bản thân trở nên bất khả chiến bại, vì vậy dù có sa chân vào đáy nhưng họ vẫn có thể lật ngược tình thế và trở nên mạnh mẽ trong cuộc sống. Tử vi từ ngày 20/11 đến ngày 30/11, họ tràn ngập niềm vui và cơ hội là vô tận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xin chúc mừng tuổi Sửu vì bạn là con giáp may mắn năm 2023. Bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa.

Tử vi từ ngày 20/11 đến ngày 30/11cho thấy, trên phương diện sự nghiệp, nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách thì bạn sẽ vừa tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá, vừa dần khẳng định được vị thế của mình.

Các hoạt động cầu tài cũng diễn ra thuận lợi trong năm 2023 này, nhờ vậy mà người kinh doanh buôn bán trở nên rủng rỉnh hơn hẳn.

Trong năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc khiến bạn choáng ngợp. Hãy bình tĩnh để có thể cân nhắc xem đâu là cơ hội phù hợp nhất với mình.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân sẽ sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình nếu bạn chịu mở lòng. Tất nhiên, bạn vẫn cần thời gian tìm hiểu và xem xét cẩn thận về đối phương, nhưng đừng quá khắt khe kẻo bỏ lỡ người thật sự quan tâm tới mình.

Với người đã có đôi, năm 2023 sẽ là giai đoạn để hai bạn củng cố mối quan hệ. Nếu tình cảm đã chín muồi, hai người có thể tính đến những chuyện xa xôi hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm