Tử vi 15 ngày cuối tháng 11/2022: 3 con giáp có cơ may trúng số độc đắc, hưởng trọn phú quý của thiên hạ, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 20:52

Nếu thuộc top con giáp may mắn này gia chủ sẽ thêm phúc thêm phần, tiền chất chật nhà, giàu nhanh đến chóng mặt trong tháng cuối năm 2019.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ đa phần có tính cách khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Con giáp này sống cởi mở, thẳng thắn, chân thành và có trách nhiệm.

 

Tử vi dự báo rằng từ giữa tháng 11, tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào. Công việc của con giáp này có khởi sắc. Người làm công ăn lương được quý nhân phù trợ, đón nhận thêm nhiều cơ thể thể hiện tài năng.

Người chưa có công việc cũng có thể tìm được lĩnh vực phù hợp. Người làm ăn kinh doanh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, lợi nhuận ngày một dồi dào.

Tử vi 15 ngày cuối tháng 11/2022: 3 con giáp có cơ may trúng số độc đắc, hưởng trọn phú quý của thiên hạ, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người bạn sinh năm Sửu rất biểu cảm, vận may trước đây của họ tương đối chung chung, không phát huy hết được thế mạnh của mình. Trước thời điểm cuối năm, người tuổi Sửu sẽ mở ra một làn sóng may mắn, sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc tăng vọt, sự cống hiến hết mình cho sự nghiệp của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Người sinh năm Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, có lợi cho việc mưu cầu tài lộc, người sinh năm Sửu có tính kiên trì mà người khác không có, vượt qua thất bại và mở ra kết quả hiệu quả.

Tử vi 15 ngày cuối tháng 11/2022: 3 con giáp có cơ may trúng số độc đắc, hưởng trọn phú quý của thiên hạ, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuần này, tài lộc của người tuổi Dần vượng thấy rõ khi được cả Chính Tài và Thực Thần nhập mệnh. Tử vi dự báo các nguồn thu đồng loạt tăng lên, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh. 

Việc buôn bán ngày càng hanh thông, bạn giữ được lợi thế so với đối thủ nên chẳng còn sợ các mánh cạnh tranh không lành mạnh. Nhờ đồng tiền chảy ào ào vào túi, bạn cũng tích lũy được khoản không nhỏ để tiếp tục chuẩn bị cho những dự án mở rộng làm ăn sau này.

Với người làm công ăn lương, công việc vẫn giữ được nhịp điệu ổn định. Thiên Đức cát tinh cũng giúp bạn giành được sự tin tưởng của cấp trên, tạo bước đà thăng tiến trong tương lai. 

Hãy cố gắng thật nhiều để có thể hoàn thành tốt các công việc quan trọng, như vậy thì bạn sẽ không phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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3 con giáp này hết mình trong công việc nên nhận lại nhiều cơ hội thăng tiến, tiền đổ về túi đều đặn. Bạn được cấp trên cân nhắc lên vị trí mới.

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