Tử vi ngày 21/11: 3 con giáp làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tuổi Hợi còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm , hốt trọn tài lộc trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 11:39

Thần may mắn theo chân, quý nhân đeo bám giúp 3 con giáp này quơ tay là có tiền, muốn nghèo cũng không được.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu luôn có sức bật mạnh mẽ. Họ luôn mở rộng tầm mắt để phát hiện các cơ hội tốt cho việc thăng tiến của mình.

Con giáp này cũng giữ thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, tính cách kiên định, có khả năng chống lại sự cám dỗ, giúp bản thân không bị sa vào những thói hư, tật xấu.

Tử vi ngày 21/11 người tuổi Dậu dẫn đầu trên con đường trở nên giàu có, thanh toán mọi nợ nần. Đối với con giáp này, việc xây dựng hình tượng tốt trong mắt mọi người rất quan trọng.

Họ cần mở rộng mối quan hệ, trở thành người đáng tin cậy để không bị đồng đội "cho ra rìa". Như vậy, con giáp tuổi Dậu sẽ không lo bỏ lỡ cơ hội tiến bộ.

Trong tháng 11 âm, họ sẽ không phụ lòng mọi người, đạt hiệu quả cao trong công việc, tăng thêm thu nhập, cơ hội làm giàu không xa.

Tử vi ngày 21/11: 3 con giáp làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tuổi Hợi còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm , hốt trọn tài lộc trong thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 21/11 dự báo đường tài lộc của những ai cầm tinh con Trâu sẽ rất tốt trong năm 2023. Bởi họ được Thiên Tài trợ mệnh, dễ có lộc lá từ việc kinh doanh, buôn bán hay từ các nguồn thu phụ, nghề tay trái. 

 

Người làm công ăn lương thì công việc thuận buồm xuôi gió, tiền lương thưởng gấp nhiều lần so với năm cũ. Các doanh nhân, thương gia cũng làm ăn phát đạt, kiếm bộn tiền. 

 

Đã vậy, tuổi Sửu còn “ăn lộc tổ tiên”, dễ có hoạnh tài xuất hiện bất ngờ, khả năng trúng thưởng, trúng số rất cao, tha hồ thanh toán các khoản nợ cũ và yên tâm tận hưởng cuộc sống. Nói đổi đời từ đây nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực sự cuộc sống của đương số sẽ có rất nhiều thay đổi tích cực, nhất là về mặt vật chất.

 

Tử vi ngày 21/11: 3 con giáp làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tuổi Hợi còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm , hốt trọn tài lộc trong thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày 21/11 diễn ra tương đối dễ dàng. Sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ trong thời gian qua đã giúp cho người tuổi này gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. Chưa kể, bản mệnh nhanh chóng giải quyết những rắc rối tồn đọng trước đó nhờ sự nâng đỡ của Quý Nhân.

Vận trình tình cảm khá tốt. Sự quan tâm của bạn chính là cách giúp gắn kết mối quan hệ tình cảm của cả hai. Tuy rằng đôi lúc có chút bất đồng nhưng những hiểu lầm ấy sớm được giải quyết khi cả hai đều có sự nhường nhịn nhau.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Đúng 0h00 ngày mai - Thứ 7 (12/11) 3 tuổi được lộc Tổ tiên dễ trúng số, trúng thưởng đổi đời năm Quý Mão 2023

Đúng 0h00 ngày mai - Thứ 7 (12/11) 3 tuổi được lộc Tổ tiên dễ trúng số, trúng thưởng đổi đời năm Quý Mão 2023

3 con giáp này nhờ ăn lộc tổ tiên và phúc khí tích lũy từ rất lâu mà cơ may trúng số năm Quý Mão của họ cực cao. 

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