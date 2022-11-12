Sau hôm nay 12/11 đến cuối năm 2022, 3 con giáp Thần may mắn theo chân, quý nhân đeo bám,sự nghiệp như 'diều gặp gió', niềm vui khôn xiết, phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 15:09

Được Thần Tài phù trợ, tài lộc của con giáp này trở nên hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đặc biệt, các kế hoạch đầu tư của tuổi Hợi sẽ phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy.

Tuổi Mão

Mão là một trong những con giáp lạc quan nên tương lai sẽ ngày một tốt hơn. Sau khi đã trải qua nhiều thăng trầm, người cầm tinh con Mèo trưởng thành hơn và vẫn có thành tựu trong sự nghiệp.

Sau hôm nay 12/11 đến cuối năm 2022 may mắn sẽ vẫn tiếp tục đến với Mão. Mão sẽ không còn phải lo lắng dậy sớm kiếm tiền nữa, thay vào đó cả gia đình sẽ sống sung túc.

Trong vài tháng tới vận thế của người tuổi Mão cũng sẽ thăng tiến vùn vụt. Chẳng mấy chốc, Mão sẽ như cá gặp nước.

Đại vận từ trên trời rơi xuống, công danh sự nghiệp vô cùng thịnh vượng, phú quý nở hoa, giá trị cuộc sống được phát huy hết. Bên cạnh đó, một số người tuổi Mão còn có không gian riêng trong sự nghiệp, tránh xa những người có bụng dạ nhỏ nhen và hay phàn nàn.

Sau hôm nay 12/11 đến cuối năm 2022, 3 con giáp Thần may mắn theo chân, quý nhân đeo bám,sự nghiệp như 'diều gặp gió', niềm vui khôn xiết, phát tài phát lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Từ ngày 25/11 đến cuối năm, tài lộc hanh thông đến ngoài dự tính, đi đâu cũng gặp tài lộc, tin vui là tài lộc tăng vọt, sóng gió đến sau. Cơ hội, từ bây giờ, hãy kiếm thật nhiều tiền, bạn có thể trở nên giàu có và sống một cuộc đời hạnh phúc. Chỉ cần tiếp tục làm việc chăm chỉ, tài sản của bạn sẽ ngày càng tích lũy nhiều hơn, và bạn sẽ trở nên giàu có, quyền quý.

Năm nay, được quý nhân giúp đỡ, hướng dẫn nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ nổi bật, tăng lương cũng không thành vấn đề. Tài lộc tích cực, tài lộc từng phần cũng rất hanh thông, dễ thu được của cải bất ngờ. Bạn bè xung quanh bạn sẽ mang đến cơ hội kiếm tiền, và bạn có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền và đưa cuộc sống của họ lên một tầm cao mới.

 

Sau hôm nay 12/11 đến cuối năm 2022, 3 con giáp Thần may mắn theo chân, quý nhân đeo bám,sự nghiệp như 'diều gặp gió', niềm vui khôn xiết, phát tài phát lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

 

Tử vi dự báo rằng, sau hôm nay 12/11 đến cuối năm 2022, các phương diện cuộc sống của tuổi Mùi chuyển sang hướng mới tích cực hơn.

 

Được Thần Tài phù trợ, tài lộc của con giáp này trở nên hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đặc biệt, các kế hoạch đầu tư của tuổi Hợi sẽ phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy.

 

Người tuổi này vốn rất hiền lành, thân thiện và biết cách xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân. Sự giàu có của bạn trong năm 2023 rất mạnh mẽ, chủ yếu là nhờ sự giúp đỡ của các quý nhân.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Thần Tài chỉ định: Đúng 13h ngày 13/11/2022, top 3 con giáp có lộc kinh doanh, tự mình gây dựng ắt buôn may bán đắt

Thần Tài chỉ định: Đúng 13h ngày 13/11/2022, top 3 con giáp có lộc kinh doanh, tự mình gây dựng ắt buôn may bán đắt

3 con giáp giàu sang này thăng tiến nhanh đến chóng mặt, ngay từ những ngày đầu lập nghiệp đã sở hữu thành quả đáng ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp tử vi tuần tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 2 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 17 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài