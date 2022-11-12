Tử vi Quý Mão 2023: Trời Phật thương yêu, bề trên nâng đỡ, 3 con giáp tiền bạc đổ ầm ầm về túi, tiền chất chật nhà

Cái tên đầu tiên xuất hiện trong top 3 con giáp gặp may mắn năm 2023 đó chính là tuổi Mùi. Vốn có lối sống chân thành và thực tế, người tuổi này ít khi tin vào trò đỏ đen may rủi. Ấy vậy mà nhờ ăn lộc tổ tiên và phúc khí tích lũy từ rất lâu mà cơ may 'trúng số' năm Quý Mão của họ cực cao. Lại thêm Thực Thần dõi theo suốt năm, những chú Dê liên tục có lộc về ăn uống, tiệc tùng.

Ngoài ra, nhân duyên của tuổi Mùi rất tốt, trong năm vượng vận quý nhân, đi đâu hay làm gì cũng có người giúp đỡ, nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ bề thăng chức, tăng lương hơn so với người khác.

Thời điểm này, lộc lá đổ về tay, nếu mạnh dạn kinh doanh, đầu tư buôn bán thì tiền tài của bạn sẽ càng đầy ắp hơn nữa. Nhờ vào vận khí tốt của mình, dù không cần dựa dẫm vào người khác thì bạn cũng có thể làm nên đại nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 2023, con giáp Khỉ sẽ có vận may và các vì sao tốt lành sẽ chiếu rọi. Nó sẽ nâng cao khả năng phán đoán và trực giác của bạn, giúp bạn làm mọi việc hiệu quả hơn và đưa ra những phán đoán chính xác. Khi gặp chuyện phiền muộn nên duy trì tâm trạng vui vẻ, trạng thái tốt, nên trân trọng và sử dụng cơ hội thật tốt.

Tuy nhiên, trong công việc lẫn làm ăn kinh doanh, tuổi Thân cũng có nhược điểm lớn là tác phong kinh doanh tương đối độc đoán chuyên quyền, không thích tiếp thu ý kiến người khác, cực kỳ bảo thủ. Cần phải sớm khắc phục khuyết điểm này nếu không muốn việc làm ăn dễ đổ bể vì rạn nứt nội bộ hoặc chỉ kiếm tiền được số tiền nhỏ, không thể phát triển lớn mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn nổi danh là con giáp chân chất, thích cuộc sống bình lặng nhưng thực chất đây là con giáp có thiên phú kinh doanh ngầm. Bản mệnh không chỉ thông minh hơn người bình thường rất nhiều mà còn có sự bền bỉ, kiên trì đáng kinh ngạc. Vậy nên dù chỉ có một mình, bạn cũng có thể dần dần xây dựng nên cơ nghiệp lớn mạnh.

Với nhiều người, việc tự mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng là một việc khó khăn, thậm chí bất khả thi, thế nhưng với tuổi Sửu, đó lại là việc trong tầm tay, tất cả chỉ phụ thuộc vào việc bạn có muốn bắt tay vào làm hay không.

Ngay cả khi chỉ là một nhân viên, nếu con giáp này bắt tay vào công việc tập thể nào, việc đó chắc chắn sẽ hoàn thành trước dự kiến, thành công ngoài mong đợi.

Bước sang năm 2023, bạn có nhiều cơ hội và cả thử thách, nhưng nhìn vào tổng thể, đường tài lộc khá suôn sẻ. Nhờ sự cần cù, chịu thương chịu khó, tận tâm, siêng năng, năm 2023, nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, có nhiều cơ hội về tài lộc, có được nhiều lợi ích từ việc hợp tác, tích lũy được nhiều của cải, và không còn bị tiền bạc làm phiền.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm