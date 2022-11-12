Đầu tuần mới (14/11): Chúc mừng 3 con giáp Thần tài độ 'trúng quả đậm', có cơ hội "ẵm" giải độc đắc, bản thân thăng tiến, giữ chức vụ cao

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 18:11

Cát tinh còn đem tới những điều rất tốt đẹp cho vận trình tình duyên cho những con giáp này.

Tuổi Dần

Đặc điểm dễ thấy ở người người tuổi Hổ là họ rất mạnh mẽ, quyết đoán và cầu toàn. Họ luôn đặt ra mục tiêu cao với bản thân mình và đưa ra yêu cầu cao với người khác. Hầu hết những người tuổi Dần đều sở hửu tài năng vượt trội và nhiều tài lẻ.

Đầu tuần mới (14/11) công việc kinh doanh của người tuổi Dần phất lên như diều gặp gió, mọi khoản đầu tư đều sinh lời. Ngay cả khi công việc gặp khó khăn, trục trặc, họ cũng may mắn được qúy nhân giúp đỡ, giúp chuyển bại thành thắng một cách dễ dàng. Chính vì vậy, công việc của người tuổi Dần tương đối suôn sẻ, có nhiều khởi sắc trong cuối tháng 11. Đây cũng là thời điểm tốt để họ cân nhắc đến đầu tư, mở rộng quy mô kinh doanh.

Đầu tuần mới (14/11): Chúc mừng 3 con giáp Thần tài độ 'trúng quả đậm', có cơ hội 'ẵm' giải độc đắc, bản thân thăng tiến, giữ chức vụ cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chúc mừng con giáp Sửu, đầu tuần mới (14/11), mưa vàng, gió bão tiếp tục, tiền gửi tăng vọt, nhảy qua cổng rồng để trở thành phú ông! Khi đó, bạn tuổi Sửu sẽ được sao tốt “của cải một phần” chiếu mệnh, cuộc đời của họ sẽ hoàn toàn thay đổi, được Thần Tài đặt tên, vận may sẽ lên theo đường thẳng. Chỉ cần cố gắn có thể có rất nhiều của cải, hãy kiên trì học tập chăm chỉ và suy nghĩ để không tụt hậu so với hoàn cảnh, thì họ sẽ có thể tiến bộ nhanh chóng về sự giàu có và sống một cuộc sống phất từ đó trở đi.

Đầu tuần mới (14/11): Chúc mừng 3 con giáp Thần tài độ 'trúng quả đậm', có cơ hội 'ẵm' giải độc đắc, bản thân thăng tiến, giữ chức vụ cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Đầu tuần mới (14/11) người tuổi Thân xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, vì vậy dù có phải đối diện với khúc mắc gì cũng có người sẵn sàng dang tay giúp đỡ. Thậm chí bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân.

 

Với trí tuệ minh mẫn và tinh thần hăng hái, tích cực, bạn có thể nhanh chóng ghi điểm trong lãnh đạo khi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trên phương diện tài lộc, bản mệnh dễ nhận được những cơ hội kiếm tiền bất ngờ để thu về nhiều lợi nhuận hơn dự tính. Ngoài ra, bạn nên dành thời gian để mở rộng mạng lưới làm ăn của mình.

Con giáp may mắn tháng 11/2022 này hãy giữ chữ tín trong mọi việc, như vậy thì bạn có thể nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, mở ra nhiều cơ hội đáng quý và hạn chế được những nguy cơ hao tài tốn của.

Người độc thân hứa hẹn sẽ có được nhân duyên an lành, tốt đẹp, dễ gặp được người đồng điệu về tâm hôn. Những cặp đôi mới cưới dần học được cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cùng nhau, tránh áp lực ảnh hưởng đến mối quan hệ. 

 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Đúng 14h ngày 14/11/2022, Thần Tài chiếu cố, Tổ tiên ban lộc, 3 con giáp trúng số đổi đời, hốt về tiền tỷ, năm 2023 giàu ú ụ

Đúng 14h ngày 14/11/2022, Thần Tài chiếu cố, Tổ tiên ban lộc, 3 con giáp trúng số đổi đời, hốt về tiền tỷ, năm 2023 giàu ú ụ

Vào thời điểm này, bạn nên mạnh dạn đầu tư vào bất động sản, hoặc mua nhà, mua đất. Bởi được Thần Tài chiếu cố nên bạn may mắn, hốt về tiền tỷ.

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