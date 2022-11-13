Làm 1hưởng 10, làm chơi hưởng thật, của nả chất đống chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn ngút trời này trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 15:56

Tử vi 21 ngày tới, thời cơ đến, được quý nhân trợ giúp, tài vận tràn trề, kiếm nhiều tiền hơn, gặt hái được thành công đáng ghen tị.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác, vì vậy khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kì diệu mà không phải ai cũng làm được.

21 ngày tới tuổi Sửu may mắn về tiền bạc khi đường tài lộc khởi phát vô cùng. Lại được Lục Hợp nâng đỡ, con giáp này dù vất vả một chút nhưng đổi lại vận trình tài lộc bứt phá, thăng tiến nhanh chóng, sự nghiệp của bản mệnh trong tháng mới sẽ thăng tiến, giá trị bản thân cũng được tăng cao.

Làm 1hưởng 10, làm chơi hưởng thật, của nả chất đống chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn ngút trời này trong 21 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 21 ngày tới vận trình lên hương. Con giáp may mắn có rất nhiều nguồn thu dồi dào ở cả công việc chính và phụ thu. Nếu là người làm ăn kinh doanh, con giáp thành công vang dội, lãi mẹ đẻ lãi con, tiền vào như nước cho mà xem. Còn với những người làm công ăn lương, con giáp may mắn bởi lẽ sẽ có quý nhân phù trợ, giúp bạn phát huy được năng lực thiên bẩm của chính mình, tất yếu sẽ được tăng tiến mà thôi.

Trong thời gian này, dù con giáp có khó khăn cách mấy cũng sẽ nhanh chóng vượt qua. Công việc suôn sẻ, tài chính dư giả tiền của cho cả năm thảnh thơi mà đi du lịch.

Làm 1hưởng 10, làm chơi hưởng thật, của nả chất đống chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn ngút trời này trong 21 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

 

Thiên Tài trợ mệnh, người tuổi Thân có một túi tiền rủng rỉnh trong ngày hôm nay. Bản mệnh may mắn nên thường có tiền từ các hoạt động trúng thưởng, trúng số, tuy nhiên khi cần tiền trong tay thì chớ tiêu pha bừa bãi.

Thân vốn là người sống rất tình cảm và rất chu đáo. Họ thích theo đuổi cuộc sống tự do, tự tại, vì vậy họ thường dám phá bỏ những lề thói trong công việc và sự nghiệp, để rồi bằng những nỗ lực của mình, họ được người khác công nhận.

Con giáp may mắn 21 ngày tới này nhận được sự hỗ trợ của nhiều người, sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. Tháng 12, thời cơ đến, được quý nhân trợ giúp, tài vận tràn trề, kiếm nhiều tiền hơn, gặt hái được thành công đáng ghen tị.

Vẫn có điềm bị tiểu nhân ghen ăn tức ở đấy nhưng bạn đừng có lo lắng. Bạn làm ăn tử tế, không xin xỏ của ai một đồng thì chẳng ai có thể làm khó được bạn.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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