Đúng 4 ngày cuối tuần (29/12 - 1/1): 3 con giáp chỉ cần quơ tay là được cả BIỂN TIỀN, nỗ lực đến ngày được đền đáp, cuộc sống thêm hỷ thêm tài

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 05:59

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 4 ngày cuối tuần này, những con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tuổi Sửu

Sửu là người siêng năng, chăm chỉ vì có kế hoạch cụ thể cho đời mình. Nếu người khác chỉ ham hưởng thụ, thích an nhàn thì sửu lại không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Thế nên, chẳng cần cậy nhờ ai mà trong thời gian 4 ngày cuối tuần này, Sửu cũng đón phú quý an nhàn.

Đúng 4 ngày cuối tuần (29/12 - 1/1): 3 con giáp chỉ cần quơ tay là được cả BIỂN TIỀN, nỗ lực đến ngày được đền đáp, cuộc sống thêm hỷ thêm tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những mua nhà sắm xe, con giáp giàu sang này còn phải mua thêm két sắt để chứa tiền. Mở cửa đón thần tài, quý nhân vây quanh nên con giáp tuổi Sửu sẽ ăn nên làm ra, phát tài cực to trong thời gian này.

Tuổi Thân

Dù có tuổi thơ khá vất vả, phải chật vật mưu sinh cùng gia đình nhưng Thân chưa bao giờ xấu hổ về xuất thân của mình. Thậm chí, càng chịu nhiều gian khó con giáp bản lĩnh này càng chứng minh được thực lực của bản thân.

Đúng 4 ngày cuối tuần (29/12 - 1/1): 3 con giáp chỉ cần quơ tay là được cả BIỂN TIỀN, nỗ lực đến ngày được đền đáp, cuộc sống thêm hỷ thêm tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân sẽ có vận may lội ngược dòng bất ngờ. Đặc biệt, trong 4 ngày cuối tuần này, dù ai khó khăn thế nào nhưng tài khoản của con giáp may mắn này vẫn nhảy số ầm ầm, sự nghiệp, tài vận thăng hoa viên mãn.

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, có chí tiến thủ và có tham vọng nên Dần sớm ý thức được những gì mình cần làm để có cuộc sống như ý. Tiền tài hanh thông, mọi sự tốt lành nên trong 4 ngày cuối tuần này, tuổi Dần sẽ phơi phới hân hoan, ngập trong phú quý.

Đúng 4 ngày cuối tuần (29/12 - 1/1): 3 con giáp chỉ cần quơ tay là được cả BIỂN TIỀN, nỗ lực đến ngày được đền đáp, cuộc sống thêm hỷ thêm tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, được hai ngôi sao may mắn là "Nguyệt đức", "Thiên hi" cao chiếu, những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều vận may, làm chuyện gì cũng cát tường, vui vẻ. Vận đào hòa của tuổi Dần thực sự khiến nhiều người ước ao. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Những con giáp này vốn có số giàu sang trong 7 ngày tới, dù hay "vung tay quá trán" thì ngân khố của họ vẫn cứ dồi dào, ít khi phải lo lắng về kinh tế.

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