Đúng 4 giờ sáng mai (18/8/2022), 3 con giáp được Thần Tài phát lộc, tha hồ gánh tiền về nhà, trúng lớn liên tiếp, đổi đời thăng hoa sống cuộc sống sung sướng

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 06:37

Tử vi đúng 4 giờ sáng mai (18/8/2022) cho hay, những con giáp sắp tới có tiền của, cuộc sống may mắn không ai bằng.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là những người thiên tư thông minh lại kiên cường và dũng cảm. Họ không thích bị người khác gò ép, thích giao lưu và kết bạn với mọi người ở khắp nơi.

Đúng 4 giờ sáng mai (18/8/2022), họ ra cửa là đón thần Tài, các khoản thu nhập ngoài tăng một được hai, tiền thu gấp bộn, có thể giàu lên chỉ sau một đêm. Trong mệnh của người tuổi Tuất vốn có quý nhân tương trợ, vì vậy có thể nói vận thế của họ rất hanh thông, nhiều tin vui, lắm tài lộc.

Đúng 4 giờ sáng mai (18/8/2022), 3 con giáp được Thần Tài phát lộc, tha hồ gánh tiền về nhà, trúng lớn liên tiếp, đổi đời thăng hoa sống cuộc sống sung sướng - Ảnh 1
Con giáp Tuất có căn may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là những người thông tuệ, có tài ăn nói khéo léo, linh hoạt và rất có duyên. Đúng 4 giờ sáng mai (18/8/2022), người tuổi Tỵ xuất hành gặp Thần Tài, vận may lớn, giàu có liên tiếp. Vận tài lộc của họ có thể nói là hào quang rực sáng, sự nghiệp không chỉ có chiều hướng đi lên mà còn thuận lợi vô cùng.

Công việc như ý, nếu tích cực vận dụng tài năng thì bạn sẽ có thành tích xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng. Tài lộc vượng phát, tiền vào túi đầy bất ngờ, bạn làm gì cũng suôn sẻ, dễ hoàn thành. Con giáp này làm việc tự giác, có ý thức, không cần người giám sát mà rất hăng say xây dựng, có thể tiến về phía trước một cách vững vàng. Bạn sẽ gặp may mắn, sẽ có những điều thú vị xảy ra, tiền thưởng, của cải tiềm ẩn không ngừng tăng lên.

Đúng 4 giờ sáng mai (18/8/2022), 3 con giáp được Thần Tài phát lộc, tha hồ gánh tiền về nhà, trúng lớn liên tiếp, đổi đời thăng hoa sống cuộc sống sung sướng - Ảnh 2
Con giáp Tỵ của cải không ngừng tăng lên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Hợi thường thông minh, chân thành, sẵn sàng đấu tranh chống lại sự bất công. Người tuổi này có rất nhiều bạn bè, biết quan tâm, thấu hiểu mọi người và biết chăm sóc người khác.

Con giáp này hay giúp đỡ mọi người nên có vận quý nhân vượng. Khi gặp khó khăn, họ được dự báo sẽ có quý nhân phù trợ. Trong cuộc sống, họ làm gì cũng được người khác giúp đỡ.

Đúng 4 giờ sáng mai (18/8/2022), tài vận của con giáp tuổi Hợi sẽ tăng lên. Người tuổi này được quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Con giáp này không ngừng mở rộng nguồn lực trong công việc nên mọi việc sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều, tránh được nhiều phiền phức. Người tuổi này nhận được thêm công việc, dự án mới. Thu nhập của họ nhờ đó cũng cải thiện đáng kể.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 2 giờ 9 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 2 giờ 34 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 3 giờ 15 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 26 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 4 giờ 47 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 5 giờ 9 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc