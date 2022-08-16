Rằm Trung Thu trúng độc đắc, 3 con giáp may mắn tột đỉnh, trời ban hũ vàng, làm đâu thắng đấy, hưởng phúc trọn đời

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 20:45

Theo tử vi dự đoán, những con giáp này sắp tới sẽ có cơ hội đổi đời, vận may tấn tới, làm đâu thắng đó.

Tuổi Mão

Thời gian tới, cuộc sống của người Mão sẽ trở nên suôn sẻ hơn. Mọi chuyện đến và đi một cách yên bình, tuổi Mão chỉ cần vui vẻ hưởng thụ cuộc sống.

Tử vi dự báo rằng Rằm Trung Thu trúng độc đắc, vận may sẽ đến với tuổi Mão và làm cuộc sống thay đổi theo chiều hướng tích cực. Sự nghiệp của con giáp này phát triển rực rỡ hơn, túi tiền ngày một rủng rỉnh.

Tuy nhiên, tuổi Mão có vẻ đang rơi vào giai đoạn tự ti và không tin vào năng lực của bản thân. Bản mệnh cần phải bình tĩnh và tin vào khả năng của mình. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, vào đúng thời điểm tốt, tuổi Mão sẽ gặt hái được thành tích khủng trên con đường công danh.

Rằm Trung Thu trúng độc đắc, 3 con giáp may mắn tột đỉnh, trời ban hũ vàng, làm đâu thắng đấy, hưởng phúc trọn đời - Ảnh 1

Thời gian tới, cuộc sống của người Mão sẽ trở nên suôn sẻ hơn. Mọi chuyện đến và đi một cách yên bình, tuổi Mão chỉ cần vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ưu điểm của người tuổi Thìn là người thông minh nhanh, cơ trí và có tầm nhìn xa trông rộng hơn người nên thường dễ đạt được những vị trí cao trong công việc mà mình theo đuổi.

Ngoài ra, họ cũng là người cởi mở dễ hòa đồng có khả năng giao tiếp thường được tin tưởng và cất nhắc vào những vị trí quan trọng trong công ty.

Rằm Trung Thu trúng độc đắc, người tuổi Thìn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc, ký kết nhiều hợp đồng lớn mang lại nhiều bổng lộc cho bản thân của mình. Đây là thời điểm vàng son của người tuổi Thìn vì vậy hãy tận dụng thời cơ để tạo tiền đề cho tương lai của mình càng thêm tốt đẹp.

Rằm Trung Thu trúng độc đắc, 3 con giáp may mắn tột đỉnh, trời ban hũ vàng, làm đâu thắng đấy, hưởng phúc trọn đời - Ảnh 2

Tuổi Thìn là người thông minh nhanh, cơ trí và có tầm nhìn xa trông rộng hơn người. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận thế người tuổi Tuất trong năm 2022 tương đối thuận lợi, rất nhiều việc đều được diễn ra theo đúng kế hoạch, không gặp bất cứ trở ngại nào.

Thời gian nửa đầu năm, do hung tinh phát tác mà tài vận của con giáp này bị ảnh hưởng nhất định, thu nhập không như ý muốn. Đúng Rằm Trung Thu, khi có quý nhân cát tinh “trợ lực, tài vận khởi sắc bừng bừng. Cộng với phúc khí bẩm sinh người tuổi Tuất thu về không ít lợi nhuận từ công việc chính và việc kinh doanh bên ngoài. Con giáp này có thể ung dung tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu có trong thời gian dài. Tài vận hưng phát, may mắn ngập tràn, tài phú, tài lộc, tiền bạc từ ba phương tám hương ầm ầm kéo đến với con giáp này. Đầu tư vào đâu là thu lợi ở đó, đi đến đâu cũng có cao nhân chỉ dẫn để đạt được thành công trong sự nghiệp.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Càng về sau Rằm càng phát tài, 3 con giáp tìm thấy ‘cơ hội lên hương’, vận may chạm đỉnh, sự nghiệp khởi sắc, càng cố gắng càng giàu to

Càng về sau Rằm càng phát tài, 3 con giáp tìm thấy ‘cơ hội lên hương’, vận may chạm đỉnh, sự nghiệp khởi sắc, càng cố gắng càng giàu to

Theo tử vi 2022, bước qua Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp có con đường tài lộc hanh thông, mọi sự bình an, may mắn, hạnh phúc.

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