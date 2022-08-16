Càng về sau Rằm càng phát tài, 3 con giáp tìm thấy ‘cơ hội lên hương’, vận may chạm đỉnh, sự nghiệp khởi sắc, càng cố gắng càng giàu to

Càng về sau Rằm càng phát tài, âm dương hội tụ, thời cơ chín muồi, mọi việc hanh thông, con giáp sẽ tạm biệt trạng thái căng thẳng, tinh thần kém cỏi trước đây, đồng thời thu hoạch được những điều bất ngờ.

Những chú Ngựa vốn khôn ngoan, mưu trí, làm việc gì cũng hiệu quả, rất được lòng người, dù gặp khó khăn, thất bại gì cũng nhanh chóng vượt qua.

Những chú Ngựa vốn khôn ngoan, mưu trí, làm việc gì cũng hiệu quả, rất được lòng người, dù gặp khó khăn, thất bại gì cũng nhanh chóng vượt qua. Ảnh minh họa: Internet

Điều lưu ý duy nhất cho người tuổi này đó là có sao xấu soi chiếu ảnh hưởng đến sức khoẻ, tuổi Ngọ có thể bị đau nhức, xương khớp gặp một số vấn đề, cần đặc biệt chú ý. Tuy nhiên sau đó bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc vì có quý nhân giúp đỡ. Lộc lá tràn vào túi đếm không xuể.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn thông minh, nói ít làm nhiều và sống khá kín đáo. Người này giỏi quan sát và suy nghĩ đâu vào đó, luôn tìm hiểu kỹ các vấn đề. Nhờ tính tình trầm lặng, biết tính toán rõ ràng nên tuổi Tỵ mưu sự ắt thành.

Càng về sau Rằm càng phát tài, tuổi Tỵ sống rất lý trí, luôn giữ cái đầu lạnh. Dù bị hung tinh chiếu và gặp nhiều khó khăn trong công việc nhưng tuổi Tỵ vẫn không ngừng cố gắng. Tuổi Tỵ được phúc tinh chiếu mệnh nên tài vận lên cao. Bản mệnh có quý nhân phù trợ, thêm ý tưởng sáng tạo nên có thể giải quyết các công việc một cách thuận lợi.

Càng về sau Rằm càng phát tài, tuổi Tỵ sống rất lý trí, luôn giữ cái đầu lạnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thời gian gần đây, do được quý nhân phù trợ nên cuộc sống của người tuổi Dần tương đối dễ chịu, đồng thời cũng tích lũy được một khoản tiền không nhỏ nên tâm trạng cũng trở nên vui vẻ.

Càng về sau Rằm càng phát tài, người tuổi Dần sẽ có cơ hội thể hiện tài hoa và tài năng của mình nên sẽ đạt được nhiều thành tích cao trong công việc, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Do được quý nhân giúp đỡ nên dù có gặp bất cứ khó khăn gì trong cuộc sống thì đều vượt qua được một cách dễ dàng.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm