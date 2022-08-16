Đúng 2 ngày giữa tuần (17/8 - 18/8), 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, thần may mắn cầm tay chỉ lối, làm gì cũng dư dả, tài chính hanh thông, sự nghiệp vô cùng xán lạn

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 19:33

Tử vi đúng 2 ngày giữa tuần (17/8 - 18/8) cho hay, 3 con giáp có vận trình suôn sẻ, cuộc sống dư dôi, dễ dàng kiếm tiền, đổi vận.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ đặc biệt thông minh và rất mưu trí. Con giáp này luôn biết sắp xếp mọi kế hoạch trong cuộc sống. Đúng 2 ngày giữa tuần (17/8 - 18/8), do được Thần Tài soi chiếu nên các cơ hội phát tài liên tiếp kéo đến với con giáp này. Người tuổi Tỵ nắm bắt được cơ hội và phát huy được hết ưu điểm của mình, chắc chắn công việc sẽ đi lên như diều gặp gió và thu nhập tăng lên phi mã.

Đúng 2 ngày giữa tuần (17/8 - 18/8) bạn sẽ được đón nhận rất nhiều tin vui trên mọi mặt của cuộc sống. Vận trình tình cảm của bản mệnh có cơ hội được cải thiện rõ rệt, vì thế, bạn nên tận dụng thật tốt thời cơ này để hiện thực hóa các mong muốn bạn còn đang ấp ủ.

Đúng 2 ngày giữa tuần (17/8 - 18/8), 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, thần may mắn cầm tay chỉ lối, làm gì cũng dư dả, tài chính hanh thông, sự nghiệp vô cùng xán lạn - Ảnh 1
Đúng 2 ngày giữa tuần (17/8 - 18/8) bạn sẽ được đón nhận rất nhiều tin vui trên mọi mặt của cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng 2 ngày giữa tuần (17/8 - 18/8), những người tuổi Sửu sẽ nhận được vô số vận may, đặc biệt là về tài vận khiến nhiều người ghen tỵ. Tử vi con giáp có nói, chỉ cần bản mệnh không bỏ lỡ cơ hội thì chắc chắn cuộc sống sẽ có sự thay đổi lớn.

Đáng chú ý, thời điểm này những người tuổi Sửu còn có quý nhân phù trợ trong việc kiếm tiền, làm một thu hai, đi đâu cũng kiếm ra tiền. Chính vì vậy, những tháng tới còn được coi là thời điểm khởi sắc của những người tuổi Sửu. Những gì họ đạt được hoàn toàn xứng đáng với sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng.

Đặc biệt vào tháng này khi Hồng Loan soi chiếu, người tuổi Sửu độc thân còn có cơ hội tìm thấy tình yêu của cuộc đời, còn người đã kết hôn thì càng hạnh phúc với nửa kia.

Đúng 2 ngày giữa tuần (17/8 - 18/8), 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, thần may mắn cầm tay chỉ lối, làm gì cũng dư dả, tài chính hanh thông, sự nghiệp vô cùng xán lạn - Ảnh 2
Đúng 2 ngày giữa tuần (17/8 - 18/8), những người tuổi Sửu sẽ nhận được vô số vận may, đặc biệt là về tài vận khiến nhiều người ghen tỵ. Ảnh minh họa: Internet

Nếu còn độc thân, đừng ngại bật đèn xanh cho đối tượng mà bạn thầm thương trộm nhớ; nếu đã có đôi có cặp, hãy tự tin thể hiện cảm xúc của mình với nửa kia. Trong sự nghiệp, con giáp này cũng nhận ra là giai đoạn gian khó đã ở lại phía sau, giờ là lúc bạn cho phép tâm trí mình được nghỉ ngơi. Đôi khi biết bỏ qua những tiểu tiết lại là cách để bạn đạt được thành công trọn vẹn hơn.

Tuổi Dậu

Nếu năm trước bị sao Thái Tuế án ngữ khiến vận thế thụt lùi, xui xẻo đủ đường thì những tháng cuối năm nay, đặc biệt đúng 2 ngày giữa tuần (17/8 - 18/8) Dậu sẽ được đón nhận rất nhiều tin vui trên mọi mặt của cuộc sống. Vận trình tình cảm của bản mệnh có cơ hội được cải thiện rõ rệt, vì thế, bạn tận dụng thật tốt thời cơ này để hiện thực hóa các mong muốn bạn còn đang ấp ủ. Thời gian tới chính là sự bù đắp trời dành cho tuổi Dậu.

Cấp trên, đồng nghiệp và cả đối tác sẽ ghi nhận những cống hiến không ngừng nghỉ của Dậu bấy lâu nay. Và tất nhiên, chẳng ai ngoài Dậu xứng đáng nhận được cơ hội thăng chức, tăng lương với số tiền thưởng tết cực lớn. Hãy cứ hết mình với công việc, cứ chân thành đối đãi với mọi người rồi Dậu sẽ nhận được trái ngọt cho đời mình. Ông trời tự khắc sẽ có an bài.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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