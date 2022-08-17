Đúng 14 ngày nữa, càng về sau Rằm càng trúng độc đắc, 3 con giáp mở cửa ra là đón may mắn, Thần Tài đặt hũ vàng to đùng, sự nghiệp khởi sắc, vinh hoa phú quý đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 06:00

Những con giáp có cơ hội tìm kiếm tài lộc, vinh hoa phú quý đầy nhà, phát tài khó ai sánh đúng 14 ngày nữa.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu chính là cái tên được điểm danh sẽ giàu có và phát tài phát lộc. Đúng 14 ngày nữa chính là thời điểm vàng trong sự nghiệp của những người tuổi Dậu. Theo đó, thời gian tới những người tuổi Dậu làm gì cũng dễ dàng thành công và suôn sẻ. Đáng chú ý, công việc thăng tiến nhanh, thu nhập khả quan khiến bạn có thể chi tiêu thoải mái mà không phải suy nghĩ.

Con giáp này luôn toát lên vẻ tự tin, sức mạnh và bất khả chiến bại. Họ độc lập, có ý thức nỗ lực vươn lên bằng chính khả năng của mình. Bên cạnh đó, họ còn là những người sinh ra với nhiều may mắn, đi đâu làm gì cũng dễ gặp được quý nhân. Vốn là người có tài, nay được thêm quý nhân giúp đỡ, tuổi Dậu có thể đạt được mục tiêu của mình dễ dàng.

Đúng 14 ngày nữa, càng về sau Rằm càng trúng độc đắc, 3 con giáp mở cửa ra là đón may mắn, Thần Tài đặt hũ vàng to đùng, sự nghiệp khởi sắc, vinh hoa phú quý đầy nhà - Ảnh 1
Những con giáp phát tài phát lộc, phú quý triền miên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo như tử vi học có nói, đúng 14 ngày nữa cuộc sống của những người tuổi Sửu sẽ thay đổi bất ngờ, vận thế có sự khởi sắc. Từ nay đến cuối năm, với sự phù trợ của sao tài lộc, người tuổi Sửu sẽ gia tăng tài lộc và gặt hái được nhiều thành công. Những gì họ đạt được hoàn toàn xứng đáng với sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng.

Tuổi Sửu là những người sống chân thành, thiện lương. Không những vậy, họ luôn sẵn sàng giang tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khốn khó. Sửu ngày càng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như công việc của mình. Theo tử vi, Sửu sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cả năm ngập trong núi vàng, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là người tài giỏi, khôn khéo, hòa đồng với mọi người. Họ là một trong những con giáp sở hữu khí chất tốt nhất trong số 12 con giáp. Con giáp này giỏi tính toán. Họ làm gì cũng đều có tính toán rõ ràng.

Trong cơn lao đao hay khó khăn, người tuổi Thìn vẫn giữ vững tinh thần và thái độ cầu thị, chứ không nản lòng nhụt chí. Con giáp này có ý chí cầu tiến, mạnh mẽ và tự tin. Vì vậy, các dự án họ đề xuất đều được duyệt và đưa vào triển khai. Con giáp này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, có thu nhập cao, khiến nhiều người ghen tỵ.

Đúng 14 ngày nữa, càng về sau Rằm càng trúng độc đắc, 3 con giáp mở cửa ra là đón may mắn, Thần Tài đặt hũ vàng to đùng, sự nghiệp khởi sắc, vinh hoa phú quý đầy nhà - Ảnh 2
Con giáp Thìn may mắn bủa vây. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 14 ngày nữa, con giáp tuổi Thìn đón đầu vận may. Họ được dự đoán sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực mà mình lựa chọn. Con giáp này cần chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ may trong công việc. Điều này sẽ giúp họ nhận được ấn tượng tốt từ cấp trên.

Người tuổi Thìn suy nghĩ thấu đáo, ít khi dùng chiêu trò kẻo làm mất lòng tin nơi đối tác. Từ giờ đến cuối năm, người tuổi Thìn làm ăn phát đạt, có cuộc sống sung túc như mong đợi.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Rằm Trung Thu trúng độc đắc, 3 con giáp may mắn tột đỉnh, trời ban hũ vàng, làm đâu thắng đấy, hưởng phúc trọn đời

Rằm Trung Thu trúng độc đắc, 3 con giáp may mắn tột đỉnh, trời ban hũ vàng, làm đâu thắng đấy, hưởng phúc trọn đời

Theo tử vi dự đoán, những con giáp này sắp tới sẽ có cơ hội đổi đời, vận may tấn tới, làm đâu thắng đó.

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