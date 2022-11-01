Đúng 3h sáng mai (2/11 dương lịch), 3 con giáp may mắn hơn người, sự nghiệp khởi sắc, tiền tài tăng nhanh vùn vụt, khét tiếng một vùng vì quá giàu

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 17:00

Đúng 3h sáng mai (2/11 dương lịch), vận thế khởi sắc mạnh mẽ, ba con giáp sau đây sẽ đón nhận vô số niềm vui, may mắn về tài chính, tiền bạc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu làm việc gì cũng chăm chỉ, tận tụy không thích dây dưa, luôn cố gắng hoàn thành mọi việc nên con giáp này thường thu được kết quả cao trong công việc nên được cấp trên vô cùng trọng dụng.

Đúng 3h sáng mai (2/11 dương lịch), vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Sửu, mọi chuyện đen đủi đều được hóa giải hết nên cuộc sống vô cùng thuận buồm xuôi gió.Sự nghiệp hanh thông, thu nhập dồi dào, chuyện tình cảm lại vô cùng hạnh phúc. Đây chính là thời điểm “tam hỷ lâm môn’ của con giáp này.

Đúng 3h sáng mai (2/11 dương lịch), 3 con giáp may mắn hơn người, sự nghiệp khởi sắc, tiền tài tăng nhanh vùn vụt, khét tiếng một vùng vì quá giàu - Ảnh 1
Sự nghiệp hanh thông, thu nhập dồi dào, chuyện tình cảm lại vô cùng hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người thông minh, tài giỏi và sống rất có chừng mực. Tuổi Mão biết nghĩ cho tương lai và không bao giờ để bản thân rơi vào hoàn cảnh bế tắc, đường cùng. Tài vận tuổi Mão vốn ổn định, có chút biến động nhưng không đáng kể. Tử vi học có nói, thời gian tới đây, cuộc sống tuổi Mão sẽ thay đổi bất ngờ.

Đặc biệt, đúng 3h sáng mai (2/11 dương lịch), tuổi Mão sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố hết mực. Cụ thể, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ tạo điều kiện tuyệt vời để tuổi Mão có cơ hội làm giàu, đổi đời. Tuổi Mão nên nhớ, cơ hội hiếm có chỉ đến một lần trong đời, nếu để vụt mất có lẽ bạn sẽ hối hận.

Đúng 3h sáng mai (2/11 dương lịch), 3 con giáp may mắn hơn người, sự nghiệp khởi sắc, tiền tài tăng nhanh vùn vụt, khét tiếng một vùng vì quá giàu - Ảnh 2
Tuổi Mão nên nhớ, cơ hội hiếm có chỉ đến một lần trong đời, nếu để vụt mất có lẽ bạn sẽ hối hận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 3h sáng mai (2/11 dương lịch), Tý nhận được cơn mưa lời khen từ cấp trên lẫn đồng nghiệp nên tinh thần của bạn khá tốt. Những ý tưởng của bạn được cấp trên, đồng nghiệp trọng dụng nên sẽ sớm tiến hành thực hiện. Nhờ vậy mà bạn ghi được điểm trong mắt mọi người.

Đây là cơ hội tốt để bạn thăng tiến, đạt được nhiều thành tựu lớn trong công việc. Hãy nắm bắt tốt để không phải hối hận sau này. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng nhận được nhiều lời tỏ tình. Tuổi Tý tha hồ tìm cho mình ý trung nhân. Bản mệnh có thể tiến đến mối quan hệ lâu dài với người mình đang tìm hiểu.

Đúng 3h sáng mai (2/11 dương lịch), 3 con giáp may mắn hơn người, sự nghiệp khởi sắc, tiền tài tăng nhanh vùn vụt, khét tiếng một vùng vì quá giàu - Ảnh 3
 Những ý tưởng của bạn được cấp trên, đồng nghiệp trọng dụng nên sẽ sớm tiến hành thực hiện - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 24 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 39 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy