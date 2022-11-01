Người tuổi Dê là con giáp có lợi thế thông minh, lanh lợi và chủ động, có thể vững vàng nội tâm. Những người này không thích lãng phí thời gian vào những việc hờ hững. Tuổi Mùi chính là kiểu người thích sự khám phá và những điều mới mẻ.

Người tuổi Tuất có ước mơ, tham vọng nên luôn nỗ lực làm việc. Vào 17 giờ ngày 2/11, vận xui nào cũng sẽ qua, phúc khí đến nhà, tài lộc của người tuổi Tuất hanh thông thấy rõ. Con giáp có quý nhân giúp đỡ, may mắn ngập tràn, thu nhập cải thiện.

Vào 17 giờ ngày 2/11, những người tuổi Mùi sẽ có những bước đột phá ở nơi làm việc. Nếu bạn có thể giữ được tâm thế của mình và thận trọng thì sẽ có tin vui trong sự nghiệp như cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương. Người tuổi Mùi cũng cần rèn thêm tính kiên nhẫn vì những ngày tháng sắp tới sẽ mở ra con đường chông gai, càng chăm chỉ thì càng có nhiều triển vọng.

Thời gian tới, người tuổi Tuất cũng đã vượt qua nhiều thử thách. Mặc dù có những sai lầm và khúc mắc nhỏ, nhưng điểm chung là họ đã rút ra được những bài học đáng quý. Vận đào hoa của Tuất trong thời gian này cực kỳ nhuận sắc. Con giáp may mắn này có cơ may sẽ gặp được người như ý, hỷ sự tìm tới tận nhà.

Mặc dù có những sai lầm và khúc mắc nhỏ, nhưng điểm chung là họ đã rút ra được những bài học đáng quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong số 12 con giáp tuổi Mão chính là con giáp khôn khéo và cá tính, họ biết suy trước tính sau nên trong mọi nguyện ước của đời mình họ đều dễ dàng đạt được. Tuy nhiên trong đời khó ai tránh khỏi có những thời điểm phải đối mặt với những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua và tuổi Mão cũng vậy, có khi họ phải trầy da tróc vảy mới có thể đứng vững trước cuộc đời đầy sóng gió này.

Tuy nhiên, bước vào 17 giờ ngày 2/11, tuổi Mão hãy yên tâm, bởi vì dù có khốn khó tới đây thì trời phật rồi sẽ đem vận may tới cho bạn. Đây là vận may hiếm có, bạn chỉ cần sẵn sàng đưa tay nắm bắt lấy cơ hội để có thể đổi đời ngoạn mục, bạn có khả năng hốt hết của trong thiên hạ mang về nhà mình, có muốn nghèo cũng khó.

Đây là vận may hiếm có, bạn chỉ cần sẵn sàng đưa tay nắm bắt lấy cơ hội để có thể đổi đời ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.