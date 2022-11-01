Kể từ ngày 2/11/2022, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, hỷ sự chờ trước ngõ, tiền tiêu xả láng, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi

Điều này có nghĩa là dù người tuổi Tuất làm công ăn lương, làm chủ hay đầu tư đều gặt được quả ngọt, đạt được đa số các mục tiêu tài chính, tiền bạc rủng rỉnh. Thời gian này, tuổi Tuất cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ và được quý nhân trợ giúp, họ sẽ từng bước đạt được những thành công lớn và vững chắc.

Từ ngày mai (2/11), vận thế của người tuổi Tuất có sự khởi sắc. Cao nhân dẫn đường chỉ lối nên việc kiếm tiền của con giáp này diễn ra dễ dàng hơn, thu nhập cũng tăng theo. Tài lộc của tuổi Tuất chỉ có tăng không có giảm, cả nguồn thu nhập chính lẫn phụ đều tăng.

Đường tình duyên của bản mệnh cũng diễn ra suôn sẻ, người có cặp có đôi tình cảm thêm mặn nồng. Tuy nhiên, tuổi Tuất cần chú ý tới sức khỏe , không nên làm việc quá sức.

Tuổi Mùi

Trong 12 con giáp thì người tuổi Mùi có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội thành công. Người tuổi Mùi tâm niệm rằng mọi công sức bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng bằng nhiều cách khác nhau.

Cơ hội sẽ đến và điều những chú Dê cần là nắm bắt và tận dụng triệt để. Việc kiếm tiền sẽ trở nên hanh thông hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh sẽ gặp may mắn cả về đường tiền bạc và công danh sự nghiệp. Những nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian trước đây sẽ được đền đáp xứng đáng từ ngày mai (2/11) trở đi. Cơ hội sẽ đến và điều những chú Dê cần là nắm bắt và tận dụng triệt để. Việc kiếm tiền sẽ trở nên hanh thông hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, tử vi cũng có lời khuyên với người tuổi Mùi là hãy cởi mở hơn và đừng ngần ngại sử dụng những mối quan hệ tốt của mình. Những lời đóng góp của mọi người cũng chính là một điều tốt để tham khảo, giúp bản thân hoàn thiện. Hãy biết lắng nghe và tiếp thu có chọn lọc.

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu tốt bụng, sống trọng tình cảm, coi nhẹ tiền bạc. Cũng vì vậy mà họ hay cả nể. Dậu thích giúp đỡ người khác dù là người xa lạ. Vì vậy mà họ thường tích được phúc đức lớn.

Tử vi cho biết Dậu được Thần Phật che chở, quý nhân giúp đỡ, mang tới nhiều cơ hội cho sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cũng vì lòng tốt hơi quá mức này mà nhiều việc lẽ ra đã được hoàn thành sớm hơn thì lại bị trì hoãn. Thậm chí có những cơ hội tốt cũng bị bỏ qua.

Bắt đầu từ ngày 2/11 Dậu cần kiên quyết và bạo dạn hơn trong công việc. Người làm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính sẽ thu về thành quả như ý. Tử vi cho biết Dậu được Thần Phật che chở, quý nhân giúp đỡ, mang tới nhiều cơ hội cho sự nghiệp. Đây là cơ hội làm giàu có 1 không 2 giúp Dậu viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm