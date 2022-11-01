Tử vi 3 ngày tới (2, 3, 4/11), 3 con giáp lộc lá đủ đầy, chỉ cần nắm bắt cơ hội ắt có thành công viên mãn, sự nghiệp thăng hoa không có gì cản nổi

Trong 3 ngày tới (2, 3, 4/11), có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, chuyển mình giàu có.

Tuổi Dần Theo tử vi 12 con giáp, đặc điểm nổi bật của người tuổi Dần là lòng dũng cảm, tính cạnh tranh. Họ giàu nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm và thường đưa ra những quyết định táo bạo. 3 ngày tới (2, 3, 4/11), người tuổi Dần có sao tốt chiếu mệnh, tài lộc dồi dào. Thời cơ đến với người tuổi Dần giúp họ thay đổi được tài vận. Có thể, con giáp này sẽ nhận được thêm công việc tay trái, thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Ngoài ra, những người cầm tinh con Hổ, trong thời gian tới đây có thể bị hai hung tinh chiếu mệnh khiến sức khỏe không được tốt. Người tuổi này cần tránh uống rượu, hút thuốc. Họ dễ bị cảm sốt, ăn khó tiêu.

Họ giàu nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm và thường đưa ra những quyết định táo bạo - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Mão bẩm sinh đã có phúc khí hơn người. Tuy nhiên, con giáp không vì thế mà trở nên kiêu ngạo. Ngược lại, Mão càng khao khát chứng minh bản thân. Theo tử vi, 3 ngày tới (2, 3, 4/11), người tuổi Mão cục diện cát tường, phú quý, xóa bỏ được hết những phiền phức, thị phi cuộc sống thời gian trước đây. Bên cạnh đó, sự nghiệp và tài vận của người tuổi Mão cũng có bước tiến dài. Không chỉ khẳng định được vị trí bản thân trong công việc, ngành nghề đang theo đuổi mà còn có được nguồn thu nhập khiến người khác ngưỡng mộ. Có một công việc tốt, người tuổi Mão không cần phải lo lắng về tiền bạc, tài chính bởi thu nhập từ công việc là con số không nhỏ, có thể đảm bảo cho cuộc sống.

Không chỉ khẳng định được vị trí bản thân trong công việc, ngành nghề đang theo đuổi mà còn có được nguồn thu nhập khiến người khác ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Thời điểm hiện tại Tý phải đối diện với hai hung tinh chiếu rọi. Vì vậy Mão phải đối diện với nhiều khó khăn trong công việc. Bản mệnh nên bình tĩnh, tránh nông nổi mới hạn chế được nhiều tác động không mong muốn. 3 ngày tới (2, 3, 4/11), quý nhân sẽ xuất hiện giúp đỡ Tý. Hãy chớp lấy cơ hội này để nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình. Tý vốn là người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn nghiêm túc trong công việc nên việc được lãnh đạo đánh giá cao hoặc cất nhắc là hoàn toàn có thể xảy ra. Tý vốn là người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn nghiêm túc trong công việc nên việc được lãnh đạo đánh giá cao hoặc cất nhắc là hoàn toàn có thể xảy ra - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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