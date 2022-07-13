Đúng 3h chiều nay (Rằm tháng 6 âm lịch): 3 con giáp có số phận nghiệt ngã được giải hạn bằng cơn mưa tài lộc, gặt hái được nhiều niềm vui hỷ sự, gia đình đủ đầy vật chất, trong ấm ngoài êm

Tâm linh - Tử vi 13/07/2022 06:36

Mồ hôi và công sức của những con giáp này sẽ biến thành trái ngọt mà thời gian tới họ sẽ gặt hái đảm bảo hơn cả sự mong đợi.

Tuổi Dậu

Dậu là những người tài năng, cần cù và chăm chỉ. Con giáp này cũng là người kiên trì trong công việc. Đã làm việc gì, Dậu thường nỗ lực làm đến cùng chứ không vì khó khăn mà nản lòng, bỏ cuộc.

Đúng 3h chiều nay (Rằm tháng 6 âm lịch): 3 con giáp có số phận nghiệt ngã được giải hạn bằng cơn mưa tài lộc, gặt hái được nhiều niềm vui hỷ sự, gia đình đủ đầy vật chất, trong ấm ngoài êm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi cho biết, đúng 3h chiều nay (15/6 âm lịch), người tuổi này gặp nhiều may mắn, phước lành trong công việc. Được Thần Tài phù hộ, tài vận của con giáp này dồi dào hơn thấy rõ.

Nhờ có Thần Tài chiếu mệnh rất nhiều cơ hội đổi đời sẽ tìm đến tận cửa nhà Dậu trong thời gian tới. Con giáp này sẽ làm đâu thắng đó, gom về khối lợi nhuận khổng lồ, muốn nghèo cũng chẳng được.

Tuổi Sửu

Tử vi học có nỏi, trên đường đời, người tuổi Sửu thường gặp nhiều khó khăn, thăng trầm nhưng họ không sợ khổ, sợ khó, tràn đầy hi vọng về một tương lai tươi sáng. Càng về hậu vận, tuổi Sửu sẽ càng có sự nghiệp phát triển tốt, gặt hái thăng hoa hơn cả mong đợi. 

Đúng 3h chiều nay (Rằm tháng 6 âm lịch): 3 con giáp có số phận nghiệt ngã được giải hạn bằng cơn mưa tài lộc, gặt hái được nhiều niềm vui hỷ sự, gia đình đủ đầy vật chất, trong ấm ngoài êm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi, đúng 3h chiều 15/6 âm lịch hôm nay, người tuổi Sửu cục diện cát tường, phú quý, xóa bỏ được hết những phiền phức, thị phi cuộc sống thời gian trước đây. Bên cạnh đó, sự nghiệp và tài vận của người tuổi Sửu cũng có bước tiến dài. Không chỉ khẳng định được vị trí bản thân trong công việc, ngành nghề đang theo đuổi mà còn có được nguồn thu nhập khiến người khác ngưỡng mộ.

Có một công việc tốt, người tuổi Sửu không cần phải lo lắng về tiền bạc, tài chính bởi thu nhập từ công việc là con số không nhỏ, có thể đảm bảo cho cuộc sống cho đến hết năm.

Tuổi Ngọ

Trời sinh người tuổi Ngọ tính tình hiền lành, chăm chỉ, có quyết tâm cao và không dễ từ bỏ một việc khi đã đam mê. Dù khăn khăn bao nhiêu thì họ vẫn tìm ra phương án giải quyết độc đáo để đạt được mục tiêu cho riêng mình. Theo thời gian, tuổi Ngọ ngày càng có kinh nghiệm, trưởng thành và ổn định trong sự nghiệp.

Đúng 3h chiều nay (Rằm tháng 6 âm lịch): 3 con giáp có số phận nghiệt ngã được giải hạn bằng cơn mưa tài lộc, gặt hái được nhiều niềm vui hỷ sự, gia đình đủ đầy vật chất, trong ấm ngoài êm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi cho biết, đúng 3h chiều nay (15/6 âm lịch) tuổi Ngọ không chỉ được Thần Tài sủng ái mà còn có quý nhân từ phương xa trở về giúp đỡ. Quý nhân này sẽ cho tuổi Tuất nhiều cơ hội làm giàu, từ thời gian này không chỉ bộn tiền mà còn sống dư dả sung túc.

Vận trình sự nghiệp của con giáp tuổi Ngọ từ đây đến cuối năm sẽ suôn sẻ hơn. Tại nơi làm việc, họ được lãnh đạo ghi nhận, có quý nhân phù trợ. Người tuổi này có tài vận vượng phát, kiếm tiền bằng nhiều cách. Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi có mùa vụ bội thu, nông sản bán được mùa, được giá. Từ đây đến cuối năm 2020, con giáp này được lộc làm ăn, kinh doanh. Sự nghiệp của họ thuận buồm xuôi gió, tiền về đầy túi.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đồng hồ chỉ đúng 14 giờ chiều mai (Rằm tháng 6 âm lịch): Thần tài và hàng ngàn ngôi sao tinh tú tề tựu, TOP 3 con giáp nắm cơ hội TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, chuẩn bị đổi đời, có cơ hội thành đại gia giàu có

Đồng hồ chỉ đúng 14 giờ chiều mai (Rằm tháng 6 âm lịch): Thần tài và hàng ngàn ngôi sao tinh tú tề tựu, TOP 3 con giáp nắm cơ hội TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, chuẩn bị đổi đời, có cơ hội thành đại gia giàu có

Bước qua những ngày tháng chông gai, khốn khó, những người thuộc mệnh sau sẽ đạt được nhiều phúc lộc trời cho, thuận buồm xuôi gió trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 30 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 10 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới