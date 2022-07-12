Tử vi đúng 5 ngày tới (13/7 - 17/7): Cát Tinh vén mây mù, Phật Tổ từ bi độ trì giúp 3 con giáp tìm thấy ánh sáng đường đi, đường quan lộ hanh thông, khả năng TRÚNG THƯỞNG rất cao

Những người tuổi Sửu vốn là những người kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực trong cuộc sống để tạo ra giá trị riêng cho bản thân mình. So với những con giáp khác, tuổi Sửu không dễ gì gặt hái được thành công, những thành tựu mà họ có được đều do sự chật vật, đánh đổi bao năm tháng mới có được. Thế nhưng, con giáp này sẽ đến lúc khổ tận cam lai, cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng.

Người tuổi Sửu sẽ được thần tài và thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Do đó, đường công danh sự nghiệp thời gian này cực kỳ vượng phát, công việc phát triển thuận lợi, thu nhập vì thế mà cũng ngày một tăng lên.

Tử vi cho biết, đúng 5 ngày tới đây (13/7 - 17/7) được coi là thời gian tốt nhất của người tuổi Sửu, đây sẽ là cơ hội vàng để những người tuổi Sửu lội ngược dòng, thu hái được những thành công đáng kể.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão trầm tính, nói ít, làm nhiều. Trong cuộc sống cũng như công việc, con giáp này không sợ thất bại, dám thử thách, sống kiên cường.

Không những thế, con giáp này còn là người cởi mở, hòa đồng, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác. Chính vì vậy, con giáp này ngày một vững vàng và trưởng thành sau mỗi khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 5 ngày tới (13/7 - 17/7), người tuổi Mão vượt qua nhiều trở ngại. Cuộc sống cũng như công việc của họ ngày càng khởi sắc. Trải qua nhiều khó khăn, vất vả, con giáp này cũng tìm được hướng đi cho riêng mình. Người làm công ăn lương sẽ có sáng kiến mới giúp cải tiến công việc, tăng cường năng suất lao động.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng gặp được quý nhân, có thêm nguồn vốn cũng như các mối quan hệ giúp mở rộng công việc kinh doanh. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thường được biết đến là những người khôn ngoan, tài giỏi, ăn nói khéo léo. Họ cũng là bậc thầy trong việc giao tiếp và rất giỏi trong việc duy trì các mối quan hệ giữa các cá nhân. Người tuổi này có uy tín, có danh tiếng. Họ nói được, làm được, không làm người khác thất vọng về mình.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, trong 5 ngày tới đây (13/7 - 17/7) người tuổi Thân được Thực Thần đứng bóng, tài lộc có cơ hội cải thiện đáng kể. Con giáp này gặp được vận may bất ngờ, tiền bạc tăng lên vù vù. Nhất là người làm kinh doanh càng dễ kiếm tiền khi thời cơ tới, hãy tận dụng lợi thế này kết hợp với khả năng tính toán tài tình của mình, bạn sẽ thu về khoản lợi không nhỏ đâu.

Ngoài ra, bản mệnh còn được quý nhân phù trợ nên sẽ không cần lo lắng về những vấn đề phát sinh bất ngờ. Chính nhờ sự suôn sẻ trong bản mệnh này tuổi Thân thêm phần tự tin, kiên định. Nhờ vậy, họ đưa ra những quyết định rất sáng suốt, đúng đắn, thành quả vượt ngoài mong đợi.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm