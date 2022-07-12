Tử vi đúng 3 ngày tới (15/7): Được Quan Thế Âm phù hộ nên đường công danh của 3 con giáp này siêu suôn sẻ, tài lộc đến như nước chảy, tiền tiết kiệm ngân hàng sẽ tăng lên nhiều lần

Người tuổi Dậu luôn lấy lao động là niềm đam mê, họ luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu không ngừng nỗ lực, cố gắng thì sẽ không thể gầy dựng được cuộc sống viên mãn sung túc.

Thời điểm này, vận may cũng như cơ hội ập đến liên tiếp, chỉ cần nắm được cơ hội, tập trung làm giàu, chẳng mấy chốc tuổi Sửu sẽ giàu sang phú quý, tiền bạc khỏi lo, sống đời an yên, hưởng thụ.

Theo tử vi , đúng 3 ngày tới đây (tức 15/7), Thần Tài phù hộ, quý nhân tương trợ, mang tài lộc, phúc lộc đến với tuổi Dậu. Trong sự nghiệp, người tuổi Dậu sẽ tạo được nhiều đột phá mới, tạo mở được con đường thăng tiến nhanh chóng, đồng thời cũng tự kiếm về không ít cơ hội đại phát tài.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo rằng, đúng ngày 15/7 tới đây, người tuổi Thìn không chỉ gặp nhiều may mắn mà còn có vận khí cực tốt. Tuổi Thìn có sự giúp đỡ của quý nhân nên con đường tài lộc, sự nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ. Quý nhân không chỉ giúp tuổi Thìn tìm ra nhiều con đường kiếm tiền hơn mà còn trực tiếp ra tay giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn còn nhận thêm nhiều cơ hội mở rộng quan hệ, tìm được người có cùng chí hướng, đối tác chung lý tưởng để phát triển sự nghiệp, kiếm về nguồn lợi nhuận lớn hơn trong tương lai.

Bản mệnh có thể cảm nhận được việc kiếm tiền trong giai đoạn này dần khởi sắc, bớt vất vả hơn trước tương đối nhiều.

Tuổi Dần

Tử vi học có nói, năm 2022 là một năm có nhiều biến động đối với tuổi Dần. Những ngày tháng đã qua, tuổi Dần đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, thậm chí có người còn phải chịu mất mát hy sinh về vật chất lẫn tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đúng 3 ngày nữa (15/7), cuộc sống của tuổi Dần sẽ được cải thiện đáng kể, con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, nếu như không giàu có như bao người thì ít nhất cũng giải quyết được khó khăn tài vận còn tồn đọng, đặc biệt họ sẽ gặp được cơ hội đổi đời.

Nửa cuối năm 2022, tuổi Dần sẽ khổ tận cam lai, những sóng gió ngày trước đều sẽ vượt qua, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có sự cải thiện tích cực. Đặc biệt, cuối năm nay tuổi Dần sẽ có khả năng tìm được cơ hội đổi đời, thăng hoa viên mãn không ngừng.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm