Đúng 3 ngày đầu tuần (24/4 - 26/4): 3 con giáp có tiền vàng bao phủ, tài khoản nhảy số liên hồi, hỷ sự liên tiếp đến

Tử vi dự đoán, 3 con giáp may mắn tài lộc bủa vây, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc đầy nhà.

Tuổi Mão

Thời điểm này thích hợp để bản mệnh tuổi Mão mạnh dạn thực hiện các việc đại sự. Bạn hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm sẵn có sẽ giúp bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.

Những ai đã có những khoản đầu tư, kinh doanh trước đây thì vào 3 ngày đầu tuần sẽ bắt đầu thu lợi nhuận. Bạn có thể tranh thủ thời cơ để đầu tư sinh lời cao hoặc mở rộng quy mô để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, để gặt hái thành quả tốt, bạn phải tốn nhiều công sức, làm việc tất bật suốt ngày đấy.

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Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đón nhận nhiều hỷ sự đến với mình trong 3 ngày đầu tuần. Trong công việc, Dậu thu về không ít tiền bạc mà không cần phí chút công sức nào. Mọi chuyện có con giáp này tham gia vào đều thuận lợi, suôn sẻ.

Nếu đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hay lấn sân sang một lĩnh vực nào khác, Dậu có thể thử ngay từ bây giờ. Thời vận đang lên. Con giáp làm gì cũng thành công. Bên cạnh đó, hùn vốn đầu tư trong giai đoạn này hoàn toàn hợp lý. Nếu đang có sẵn nguồn vốn rủng rỉnh, bản mệnh có thể thử sức.

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất có nhiều chuyển biến tích cực trong 3 ngày đầu tuần. Những khó khăn đã qua đi, đây là thời điểm con giáp tuổi Tuất gặt hái “quả ngọt”. Những dự án kinh doanh trước đó đã sinh lời.

Cũng kể từ đây, đường tài lộc của con giáp này tăng vọt không ngừng, mở ra một cuộc sống sung túc. Ngoài ra, con giáp may mắn này còn được quý nhân giúp đỡ, đưa đường chỉ lối cho đến thành công. Hãy chờ xem sự thăng tiến vượt bậc của con giáp.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-3-ngay-dau-tuan-24-4-26-4-3-con-giap-co-tien-vang-bao-phu-tai-khoan-nhay-so-lien-hoi-hy-su-lien-tiep-den-573296.html