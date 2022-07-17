Đúng 3 ngày đầu tuần (18/7 - 20/7), may mắn hội tụ, 3 con giáp tiền bạc nở hoa, tình duyên nở rộ, lộc lá bay phấp phới đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 14:23

Chúc mừng những con giáp có tên dưới đây bởi tài lộc tăng lên đáng kể trong 3 ngày đầu tuần.

Tuổi Sửu

Dự đoán 3 ngày đầu tuần, tuổi Sửu có nhiều may mắn về đường tài lộc, tiền bạc vào nhà ào ào như nước. Tình hình tài chính khá sáng, bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu như ý muốn. Những ai làm kinh doanh sẽ có được những cơ hội phát tài. Nhờ có tài kinh doanh, lại có đầu óc tư duy nhạy bén nên bản mệnh nhìn thấy được những cơ hội tốt khi mà người khác vẫn còn chưa nghĩ đến. Nên phát huy ưu điểm này của mình nhiều hơn nữa.

 

Người làm công ăn lương sẽ nhận được thêm khoản tiền thưởng nhờ những đóng góp của mình trong công việc. Tuy nhiên, nếu cần phải vay tiền hay cho ai vay thì nên cân nhắc, chọn lựa những nơi uy tín để tránh bị lừa gạt mất tiền bạc.

Đúng 3 ngày đầu tuần (18/7 - 20/7), may mắn hội tụ, 3 con giáp tiền bạc nở hoa, tình duyên nở rộ, lộc lá bay phấp phới đầy nhà - Ảnh 1
Dự đoán 3 ngày đầu tuần, tuổi Sửu có nhiều may mắn về đường tài lộc, tiền bạc vào nhà ào ào như nước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn đón nhiều niềm vui về tiền bạc nhất là thời điểm 3 ngày đầu tuần. Tài vận khởi sắc rõ rệt, bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi, công việc tốt lại thêm các mối quan hệ xã hội rộng nên vận trình tài lộc của bản mệnh càng ngày càng vượng phát. Đặc biệt trong thời điểm này, bản mệnh càng đi xa nhà thì càng kiếm được nhiều cơ hội làm ăn hợp tác, thu lợi nhuận về lớn vô cùng.

 

Ngoài ra, những trò chơi may rủi cũng có thể mang về tiền bạc dư dôi cho con giáp này. Có tiền bạc dư dôi càng phải khiêm tốn, ham học hỏi. Đồng thời bản mệnh phải có cách quản lý tài chính hợp lý để không bị mắc phải sai lầm, đem tiền bạc trong tay tiêu xài hoang phí, tài lộc cũng dễ bị tiêu tan.

Đúng 3 ngày đầu tuần (18/7 - 20/7), may mắn hội tụ, 3 con giáp tiền bạc nở hoa, tình duyên nở rộ, lộc lá bay phấp phới đầy nhà - Ảnh 2
Tuổi Thìn đón nhiều niềm vui về tiền bạc nhất là thời điểm 3 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Với người tuổi Thân thì 3 ngày đầu tuần là thời điểm mà những may mắn về tài chính sẽ giúp cho con giáp này có được nguồn thu lớn đến không ngờ. Tài vận lý tưởng, tiền về đầy túi, bản mệnh phần nào bớt áp lực về tiền bạc. Có tinh thần làm việc chăm chỉ, hết mình, thêm nữa Thần Tài đang ở bên trợ giúp nên tuổi Thân gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong những việc mình làm.

 

Nếu người tuổi Thân đang có kế hoạch kinh doanh hay đầu tư thì nên tận dụng khoảng thời gian cát khí đang lên, vận trình đương vượng này để tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn gấp bội. Kinh doanh buôn bán phát đạt, hàng hóa bán chạy đến không ngờ, chớp lấy cơ hội làm ăn nên con giáp này giàu lên nhanh chóng. Người làm công ăn lương cũng đạt được nhiều thành quả đáng tự hào sau những công sức vất vả mà mình bỏ ra.

Đúng 3 ngày đầu tuần (18/7 - 20/7), may mắn hội tụ, 3 con giáp tiền bạc nở hoa, tình duyên nở rộ, lộc lá bay phấp phới đầy nhà - Ảnh 3
Với người tuổi Thân thì 3 ngày đầu tuần là thời điểm mà những may mắn về tài chính sẽ giúp cho con giáp này có được nguồn thu lớn đến không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần đồng tử vi chỉ rõ trong 33 ngày tới, 3 con giáp phát đạt không ngừng, lộc nhận mỏi tay, sự nghiệp tươi sáng, mua thêm két sắt mà đựng tiền

Thần đồng tử vi chỉ rõ trong 33 ngày tới, 3 con giáp phát đạt không ngừng, lộc nhận mỏi tay, sự nghiệp tươi sáng, mua thêm két sắt mà đựng tiền

Thời gian qua, 3 con giáp dưới đây gặp vận đen đủ đường. Sang 33 ngày tới, chính là lúc họ sẽ gặt hái lại may mắn, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

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