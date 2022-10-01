Đúng 3 ngày đầu tháng 10, Bồ Tát phù hộ, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, ngửa tay hứng tiền, mặc sức màu ăn, ngồi yên cũng tự khắc có lộc

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 07:08

Trong 3 ngày đầu tháng 10, 3 con giáp này sẽ đổi vận bất ngờ, tình tiền viên mãn cùng lúc.

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn mang số mệnh của Rồng, nên dù cuộc sống có khó khăn thế nào thì hậu vận của họ cũng sẽ viên mãn đủ đầy. Trước khi đi đến đỉnh vinh quang, tuổi Thìn cũng phải trải qua nhiều khó khăn vất vả, nhưng nhờ bản lĩnh trời ban mà họ có thể vượt qua mọi thứ.

Tử vi học có nói, trong 3 ngày đầu tháng 10 vận may của tuổi Thìn sẽ bất ngờ lội ngược dòng. Người tuổi Thìn vốn gặp nhiều may mắn nhưng vài tháng trước đây lại giậm chân tại chỗ, mãi đến lúc này mới vận hành trơn tru.

Cụ thể, 3 ngày đầu tháng mới này tuổi Thìn chuẩn bị tinh thần đón thần tài, công việc sẽ có thay đổi theo chiều hướng tích cực, có khả năng thăng quan tiến chức. Chỉ cần vững tâm và làm tốt trách nhiệm của mình thì mọi mong muốn có thể trở thành hiện thực. Đặc biệt, thời gian này tuổi Thìn gặp được hỷ sự giúp tinh thần thoải mái và vui vẻ.

Đúng 3 ngày đầu tháng 10, Bồ Tát phù hộ, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, ngửa tay hứng tiền, mặc sức màu ăn, ngồi yên cũng tự khắc có lộc - Ảnh 1
3 ngày đầu tháng 10, tuổi Thìn chuẩn bị tinh thần đón thần tài, công việc thay đổi tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau.

Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Mùi thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Mùi trong 3 ngày đầu tháng 10 sẽ là thăng quan, tiến chức.

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Mùi đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn trong thời gian này.

Đúng 3 ngày đầu tháng 10, Bồ Tát phù hộ, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, ngửa tay hứng tiền, mặc sức màu ăn, ngồi yên cũng tự khắc có lộc - Ảnh 2
Người tuổi Mùi trong 3 ngày đầu tháng 10 sẽ là thăng quan, tiến chức. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bước sang 3 ngày đầu tháng 10, người tuổi Dần có thể đón những bước tiến đầy suôn sẻ và khả quan. Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong năm, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Bước sang 3 ngày đầu tháng 10, tuổi Dần cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, bạn có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Đúng 3 ngày đầu tháng 10, Bồ Tát phù hộ, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, ngửa tay hứng tiền, mặc sức màu ăn, ngồi yên cũng tự khắc có lộc - Ảnh 3
Bước sang 3 ngày đầu tháng 10, người tuổi Dần có thể đón những bước tiến đầy suôn sẻ và khả quan. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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