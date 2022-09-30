Bước qua ngày mai (1/10/2022), 3 con giáp rũ sạch bùn đen, đón lấy phước lộc trời cho, vươn mình làm giàu, tiền của trải dài từ trước ra sau

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 17:41

Ngày 1/10/2022 là một mốc quan trọng trong chuyện tài vận của những con giáp sau, mở ra những cơ hội làm giàu tuyệt vời cho họ.

Tuổi Mão

Tuổi Mão bình thường là những con người thông minh, cẩn trọng, ít khi dám liều lĩnh, thế nhưng trong tháng 10 này, theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão được nhiều sao tốt chiếu rọi, nên nếu không biết nắm bắt cơ hội thì thật đáng tiếc. 

Với những người đủ tham vọng để kinh doanh, bước qua ngày mai (1/10/2022) có thể là lúc họ trở thành ông chủ, gặp được nhiều hợp đồng lớn và thu về số lợi nhuận khổng lồ. Hoặc những người có ý định chuyển việc cũng sẽ rất thuận lợi, suôn sẻ, tài chính không những dồi dào mà còn có nhiều cơ hội phát triển trong những năm tới. 

Tử vi học có nói, từ thời gian này đến cuối năm là giai đoạn thịnh vượng nhất của tuổi Mão, nếu biết nỗ lực, chăm chỉ, họ không những có cuộc sống sung túc, dư dả, mà thậm chí sẽ còn giàu nứt đố đổ vách.

Bước qua ngày mai (1/10/2022), 3 con giáp rũ sạch bùn đen, đón lấy phước lộc trời cho, vươn mình làm giàu, tiền của trải dài từ trước ra sau - Ảnh 1
Bước qua ngày mai (1/10/2022), tuổi Mão được nhiều sao tốt chiếu rọi, cuộc sống sung túc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có sự đồng hành của quý nhân, bước qua ngày mai (1/10/2022) người tuổi Ngọ đánh đâu thắng đó, mở ra nhiều cơ hội thành công. Bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay, hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng, chắc chắn bạn sẽ gặt hái thành quả tốt.

Thời điểm này, công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ có nhiều khởi sắc. Bản mệnh nhận được sự ưu ái của cấp trên nên hoàn toàn có cơ hội thăng chức, tăng lương hoặc ít nhất là thưởng nóng.

Với những người tuổi Ngọ làm kinh doanh, bạn nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Tháng này chuyện buôn bán khá thuận, bản mệnh nên tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình.

Bước qua ngày mai (1/10/2022), 3 con giáp rũ sạch bùn đen, đón lấy phước lộc trời cho, vươn mình làm giàu, tiền của trải dài từ trước ra sau - Ảnh 2
Bước qua ngày mai (1/10/2022) người tuổi Ngọ đánh đâu thắng đó, mở ra nhiều cơ hội thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất  vốn tài năng, cá tính, luôn biết cách làm bản thân trở nên nổi bật giữa đám đông. Bản mệnh luôn đi tìm phiên bản tốt nhất của mình bằng cách không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng. Con giáp này dám nghĩ dám làm. Họ cũng rất hào phóng, sòng phẳng nên được nhiều người yêu mến.

Tử vi nói rằng, bước qua ngày mai (1/10/2022), tuổi Tuất đón nhận nhiều may mắn trời ban. Con giáp này được hưởng cuộc sống an yên. Trong công việc, tuổi Tuất có quý nhân phù trợ nên vạn sự như ý.

Tuổi Tuất chăm chỉ làm việc nên có cả danh lẫn tài. Bản mệnh sớm đạt được thành công trong công việc, tăng lương, thăng chức. Dự đoán tới cuối năm 2022, vận mệnh của tuổi Tuất thăng hoa, hứa hẹn thịnh vượng.

Bước qua ngày mai (1/10/2022), 3 con giáp rũ sạch bùn đen, đón lấy phước lộc trời cho, vươn mình làm giàu, tiền của trải dài từ trước ra sau - Ảnh 3
 Bước qua ngày mai (1/10/2022), tuổi Tuất đón nhận nhiều may mắn trời ban. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Bước qua tháng 10 suôn sẻ, 3 con giáp là con cháu Thần Tài, đụng đâu cũng hái ra tiền, lộc lá bay đầy nhà, một bước vươn lên như Phượng Hoàng sải cánh

Bước qua tháng 10 suôn sẻ, 3 con giáp là con cháu Thần Tài, đụng đâu cũng hái ra tiền, lộc lá bay đầy nhà, một bước vươn lên như Phượng Hoàng sải cánh

Bước qua tháng 10, 3 con giáp này mang số mệnh phú quý, có thể hưởng cuộc sống viên mãn, tình tiền đủ đầy, dư dả.

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