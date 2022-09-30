Bước qua tháng 10 suôn sẻ, 3 con giáp là con cháu Thần Tài, đụng đâu cũng hái ra tiền, lộc lá bay đầy nhà, một bước vươn lên như Phượng Hoàng sải cánh

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 15:12

Bước qua tháng 10, 3 con giáp này mang số mệnh phú quý, có thể hưởng cuộc sống viên mãn, tình tiền đủ đầy, dư dả.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn đón nhiều niềm vui về tiền bạc nhất là thời điểm bước qua tháng 10/2022. Tài vận khởi sắc rõ rệt, bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi, công việc tốt lại thêm các mối quan hệ xã hội rộng nên vận trình tài lộc của bản mệnh càng ngày càng vượng phát.

Đặc biệt trong thời điểm này, bản mệnh càng đi xa nhà thì càng kiếm được nhiều cơ hội làm ăn hợp tác, thu lợi nhuận về lớn vô cùng. Ngoài ra, những trò chơi may rủi cũng có thể mang về tiền bạc dư dôi cho con giáp này. 

Có tiền bạc dư dôi càng phải khiêm tốn, ham học hỏi. Đồng thời bản mệnh phải có cách quản lý tài chính hợp lý để không bị mắc phải sai lầm, đem tiền bạc trong tay tiêu xài hoang phí, tài lộc cũng dễ bị tiêu tan.

Bước qua tháng 10 suôn sẻ, 3 con giáp là con cháu Thần Tài, đụng đâu cũng hái ra tiền, lộc lá bay đầy nhà, một bước vươn lên như Phượng Hoàng sải cánh - Ảnh 1
Tuổi Thìn đón nhiều niềm vui về tiền bạc nhất là thời điểm bước qua tháng 10/2022. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi thường được coi là biểu tượng của phú quý, giàu sang. Trời sinh mệnh chủ ngũ hành thuộc Thủy. Trong phong thủy, nước là chủ tài lộc. Vì vậy, cuộc sống của tuổi Hợi được dự đoán là vật chất đủ đầy, không mấy khi phải lo lắng về chuyện tiền của.

Ngoài ra, bước qua tháng 10/2022, tuổi Hợi luôn được thần Phật phù hộ, cuộc sống cũng như công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh còn nhận được nhiều lộc trời ban, có cơ hội phát tài rất lớn.

Tuổi Hợi là con người hiền lành, dĩ hòa vi quý, thông minh, chăm chỉ nên luôn được mọi người quý trọng. Quý nhân luôn đồng hành với tuổi Hợi trên mọi chặng đường. Nhìn chung, tuổi Hợi có thể được hưởng một cuộc sống phú quý, giàu sang.

Bước qua tháng 10 suôn sẻ, 3 con giáp là con cháu Thần Tài, đụng đâu cũng hái ra tiền, lộc lá bay đầy nhà, một bước vươn lên như Phượng Hoàng sải cánh - Ảnh 2
Bước qua tháng 10/2022, tuổi Hợi luôn được thần Phật phù hộ, moi việc thuận buồm xuôi gió. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Kiên cường, mạnh mẽ và không bao giờ bị đánh gục, tuổi Mùi coi những khó khăn họ gặp phải là thử thách để họ bước lên một nấc thang cao hơn mà thôi. Bước sang tháng 10/2022 là lúc tuổi Mùi lấy lại những gì đã mất, thậm chí được đền bù gấp nhiều lần. 

Tử vi học có nói, ngay từ những ngày đầu tháng 10, tuổi Mùi gặp được nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp. Nỗ lực mà họ bỏ ra đã được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao, nên việc thăng chức và tăng lương được cho là những điều tất yếu. 

Với những người tự kinh doanh thì đây cũng là cơ hội tốt để họ đặt những viên gạch nền móng và gặt hái thành công vào dịp cuối năm nay và đầu năm sau. 

Bước qua tháng 10 suôn sẻ, 3 con giáp là con cháu Thần Tài, đụng đâu cũng hái ra tiền, lộc lá bay đầy nhà, một bước vươn lên như Phượng Hoàng sải cánh - Ảnh 3
Bước sang tháng 10/2022 là lúc tuổi Mùi lấy lại những gì đã mất, thậm chí được đền bù gấp nhiều lần. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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