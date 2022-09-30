Qua hết hôm nay (30/9), 3 con giáp có Tài Tinh soi chiếu, tiền tài sinh sôi, vận may lan tỏa, cuộc sống thập toàn hoàn mỹ

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 10:30

Tử vi cho biết, qua hết hôm nay (30/9), 3 con giáp này sẽ gặt hái nhiều may mắn, giàu sang phú quý hơn người.

Tuổi Mùi

Qua hết hôm nay (30/9) là thời điểm tài khí cực vượng, Thiên Tài cho thấy tiền bạc sẽ đến rất nhanh, nếu tuổi Mùi không chớp lấy cơ hội thì sẽ để lỡ mất thời cơ phát tài phát lộc. Tài lộc của tuổi Mùi trong thời điểm này chủ yếu là nhờ may mắn.

Công việc từ thời gian này khá ổn thỏa. Con giáp này được nhiều cát thần trợ lực. Chính Ấn cho thấy những nỗ lực của bạn trong thời gian qua đã mang tới thành quả to lớn, dễ thăng tiến trong thời gian tới.

Hơn thế nữa, bạn còn nhận được sự hỗ trợ khá nhiều từ những người giỏi, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Vì thế những dự án của bạn sẽ diễn ra một cách suôn sẻ. Công việc thuận lợi cũng kéo theo tình hình tài chính tăng trưởng đáng kể.

Qua hết hôm nay (30/9), 3 con giáp có Tài Tinh soi chiếu, tiền tài sinh sôi, vận may lan tỏa, cuộc sống thập toàn hoàn mỹ - Ảnh 1
Qua hết hôm nay (30/9) là thời điểm tài khí cực vượng, tiền bạc sẽ đến rất nhanh, tuổi Mùi có cơ hội phát tài phát lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu rất cứng rắn, thông minh và mạnh mẽ. Trông họ có vẻ không muốn tranh giành điều gì song những người này không hề thiếu sự năng động và có tầm nhìn rất rõ ràng.

Qua hết hôm nay (30/9), những chú Trâu sẽ thoát khỏi áp lực cuộc sống, gặp được quý nhân chỉ lối dẫn đường nên càng thêm sung sức, phát triển nhanh chóng. Tử vi có nói, vận may trong sự nghiệp của người tuổi Sửu dần được cải thiện.

Dù họ đang tự kinh doanh hay đi làm thuê, ở nơi có quy mô to hay nhỏ đều có thể gặp nhiều thuận lợi, gặt hái được thành công, mang lại lợi ích cho những người xung quanh. Nhìn chung, đây là khoảng thời gian công việc làm ăn của gia đình người tuổi Sửu ngày càng phát đạt, mọi việc hanh thông.

Qua hết hôm nay (30/9), 3 con giáp có Tài Tinh soi chiếu, tiền tài sinh sôi, vận may lan tỏa, cuộc sống thập toàn hoàn mỹ - Ảnh 2
Qua hết hôm nay (30/9), những chú Trâu sẽ thoát khỏi áp lực cuộc sống, gặp được quý nhân chỉ lối dẫn đường. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Qua hết hôm nay (30/9), chuyện tình cảm của tuổi Hợi được dự báo là êm đẹp và nhẹ nhàng nhờ có sao Bách Việt chiếu mệnh. Bạn và người ấy hiểu được tính chất công việc và tính cách của nhau nên luôn cố gắng dung hòa, thông cảm và đồng lòng phấn đấu vì tương lai.

Người độc thân cũng có nhiều trải nghiệm thú vị. Bạn kết nối được với rất nhiều người và trong đó bạn sẽ tìm được nửa kia của mình đấy. Giữa cả hai có những rung cảm nhẹ nhàng thôi nhưng rất khó quên, sự đồng điệu về tâm hồn giữa hai bạn đến gần nhau hơn.

Công việc của bạn gặt hái được những thành quả nhất định. Bạn sẽ ngày càng khẳng định được vị trí và năng lực của bản thân. Tỷ Kiên giúp con giáp này thêm phần quyết đoán và nhạy bén. Đó chính là yếu tố giúp bạn đi đến thành công.

Qua hết hôm nay (30/9), 3 con giáp có Tài Tinh soi chiếu, tiền tài sinh sôi, vận may lan tỏa, cuộc sống thập toàn hoàn mỹ - Ảnh 3
Qua hết hôm nay (30/9), công việc của tuổi Hợi gặt hái được những thành quả nhất định. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (30/9), 3 con giáp đụng đâu trúng đó, làm gì cũng thuận lợi, phát tài tiền tiêu không phải nghĩ

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (30/9), 3 con giáp đụng đâu trúng đó, làm gì cũng thuận lợi, phát tài tiền tiêu không phải nghĩ

Đúng 16h chiều nay (30/9), 3 con giáp có tên sau đây sẽ đón nhận những tin vui về tài lộc và sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới con giáp may mắn con giáp phát tài 12 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 49 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10