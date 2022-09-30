Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (30/9), 3 con giáp đụng đâu trúng đó, làm gì cũng thuận lợi, phát tài tiền tiêu không phải nghĩ

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 10:10

Đúng 16h chiều nay (30/9), 3 con giáp có tên sau đây sẽ đón nhận những tin vui về tài lộc và sự nghiệp.

Tuổi Mão

Đúng 16h chiều nay (30/9), công việc của tuổi Mão có những bước tiến khá rõ rệt. Thiên Ấn nhắc nhở bản mệnh hãy phát huy hết sức khả năng sáng tạo của mình, đó là nền tảng để bạn có thể vươn cao vươn xa trên con đường sự nghiệp của mình.

Tài lộc trong thời gian này khá lý tưởng. Từ lúc này trở đi, Thần Tài sẽ chỉ lối dẫn đường cho con giáp tìm kiếm được cơ hội kiếm tiền cho mình. Cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện cho thấy cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh đều có nguồn thu đáng kể.

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (30/9), 3 con giáp đụng đâu trúng đó, làm gì cũng thuận lợi, phát tài tiền tiêu không phải nghĩ - Ảnh 1
Đúng 16h chiều nay (30/9), công việc của tuổi Mão có những bước tiến khá rõ rệt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tuy rất kiệm lời nhưng không phải là người nhu nhược. Trong cuộc sống hàng ngày, họ rất chu đáo, làm việc gì cũng tận tâm, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh nên thường được nhiều người quý mến. Có thể nói, người tuổi Hợi sẽ ngày càng xây dựng được vòng kết nối mạnh mẽ cho mình.

Theo tử vi, đúng 16h chiều nay (30/9) là lúc những người thuộc con giáp này không còn bị cản bước. Khó khăn dần được tháo gỡ, người tuổi Hợi làm gì cũng có quý nhân chỉ lối dẫn đường. Từ thời gian này trở đi, họ từ từ lên dốc, kiếm tiền ngày càng hanh thông, thuận lợi.

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (30/9), 3 con giáp đụng đâu trúng đó, làm gì cũng thuận lợi, phát tài tiền tiêu không phải nghĩ - Ảnh 2
Đúng 16h chiều nay (30/9) là lúc những người thuộc con giáp tuổi Hợi không còn bị cản bước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu được cát tinh che chở nên mọi việc không có gì phải lo lắng. Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh có quý nhân đồng hành, giúp bạn vững vàng tiến bước về phía trước và thể hiện được năng lực của mình. Nếu hoàn thiện dứt điểm được những dự án mình đảm nhận, bạn có thể ghi điểm trong mắt cấp trên và chạm tay vào cơ hội thăng tiến.

Phương diện tài lộc có một vài điểm sáng, đầu tư kinh doanh bước đầu có lãi. Lợi nhuận dự báo thuận lợi đến mức đổ ào ào về túi, tăng lên không ngừng, tích tiểu thành đại, bạn hài lòng với hiện tại và hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn.

Cũng đúng 16h chiều nay (30/9), vận trình tình cảm của tuổi Sửu vẫn ổn định, không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Con giáp này và đối phương nên làm mới bầu không khí bằng những buổi hẹn hò lãng mạn.

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (30/9), 3 con giáp đụng đâu trúng đó, làm gì cũng thuận lợi, phát tài tiền tiêu không phải nghĩ - Ảnh 3
Đúng 16h chiều nay (30/9), Tuổi Sửu được cát tinh che chở nên mọi việc không có gì phải lo lắng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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