Hung tinh nhắc nhở tuổi Tý đừng để cảm xúc lấn át lý trí quá nhiều. Con giáp này cần sống bản lĩnh và vững vàng hơn, nếu không sẽ gặp rắc rối bởi những lựa chọn cảm tính không đem lại kết quả như mong đợi. Hãy dành thời gian cân nhắc mọi việc cho kỹ càng.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 1/10/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Do ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, người tuổi Sửu chẳng thể nào bình tĩnh đối diện với rắc rối như mọi ngày. Bạn thường xuyên thay đổi suy nghĩ và cách hành động, khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu và khó có thể đặt lòng tin nơi bạn. Ở giữa tập thể, bản mệnh nên hạn chế những cảm xúc tiêu cực, gây ảnh hưởng đến bầu không khí xung quanh. Nếu cảm thấy mệt mỏi, bạn nên cho bản thân mình được nghỉ ngơi, không nên cố gắng làm việc quá sức, bởi như vậy thì càng dễ mắc lỗi sai. Hỏa sinh Thổ cho thấy nửa kia của bạn luôn dịu dàng và thấu hiểu. Nếu có chuyện gì căng thẳng, bạn nên tâm sự với người ấy chứ đừng giấu trong lòng, bởi cho dù người ấy không thể giúp đỡ bạn thì bạn cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Lục xung xuất hiện trong ngày thứ Bảy ngày 1/10/2022 cũng là lúc tuổi Tý thử xem những người mà bản mệnh đang kết nối, giao lưu, họ có thực sự xứng đáng với niềm tin, với những tình cảm mà bản mệnh trao cho họ hay không. Khi tìm ra câu trả lời này, bản mệnh sẽ biết mình cần phải làm gì cho phù hợp, nhất là với mối quan hệ độc hại.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/10/2022 của tuổi Dần

Tử vi thứ Bảy ngày 1/10/2022, trong ngày phạm cục diện Tương Hình, người tuổi Dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà không nhận được sự giúp đỡ của đa số mọi người. Bạn nhận ra rằng mình nên chủ động trong nhiều việc chứ không nên phụ thuộc vào người khác.

Dù công việc chồng chất, bạn cũng chớ nên sốt ruột mà hãy chú ý giải quyết từng công việc một cho thật tốt. Đừng làm cẩu thả chỉ vì muốn xong việc, bởi chỉ cần mắc sai sót ở một bước rất nhỏ thôi là bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu đấy.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày này nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/10/2022, trong ngày phạm cục diện Tương Hình, người tuổi Dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 1/10/2022 của tuổi Mão

Tử vi thứ Bảy ngày 1/10/2022 dự báo người tuổi Mão cần tập trung nhiều hơn vào việc phát triển nghiệp vụ trong ngày này.

Ấn tinh xuất hiện báo hiệu người này cần tu dưỡng về mặt tinh thần. Nó thể hiện một con người ưa sỹ diện, không lạnh lùng. Trong ngày thứ Bảy này cũng vì thế mà bạn tiêu tiền khá bạt mạt, bốc đồng.

Quan niệm gia đình mạnh mẽ nên người có gia đình rất biết cách chăm sóc ngôi nhà của mình. Bạn ít khi nói ra lời mà chủ yếu thể hiện ở hành động.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/10/2022 của tuổi Thìn

Tử vi ngày 1/10/2022 của 12 con giáp thấy trong ngày này, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Thìn dễ phải va chạm với quan chức cấp cao vào ngày thứ Bảy. Bản mệnh cần giữ thái độ khiêm tốn, chủ động lắng nghe nếu không muốn mình vướng phải rắc rối trong tương lai.

Bạn cũng nên kiềm chế bản tính nóng nảy, tránh để kẻ tiểu nhân kích động gây ra những hành động sai trái. Hãy giữ hình tượng của bản thân, nếu không người khác sẽ có những ấn tượng không tốt về bạn, gây ảnh hưởng đến tiến độ làm việc.

Hỏa khắc Kim, mệnh chủ dễ khắc khẩu với nửa kia trong ngày do ý kiến của đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất nên tạm dừng cuộc nói chuyện và đợi thời điểm thích hợp hơn thì thảo luận lại.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/10/2022 của tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày 1/10/2022 của 12 con giáp, dưới tác động xấu của cục diện Tương Xung, người tuổi Tỵ trở nên lơ là khi bắt tay vào làm những công việc quen thuộc. Chính vì vậy, bạn dễ mắc phải những lỗi sai không đáng có.



Nếu rơi vào tình trạng trên, bạn nên dũng cảm thừa nhận khuyết điểm của mình, đừng tìm cách đùn đẩy cho người khác hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh. Việc dũng cảm nhận lỗi sẽ khiến bạn được mọi người tôn trọng và chính bạn cũng sẽ trưởng thành, trách nhiệm hơn.



Thủy khắc Hỏa, người độc thân chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương trong thời điểm này, chính vì vậy mà bạn tìm cách từ chối những lời mời làm quen. Dường như những tổn thương trong quá khứ khiến bạn khó có thể mở lòng với người khác.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/10/2022 của tuổi Ngọ

Cục diện Tự Hình đẩy người tuổi Ngọ vướng vào nhiều rắc rối khác nhau. Bạn cần bình tĩnh chứ chớ nên hành động mất kiềm chế do nghe thấy những lời chỉ trích hoặc quan điểm trái chiều của người khác.

Trong ngày, vận trình tình duyên của con giáp này có phần ảm đạm, kém sắc. Bản mệnh cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc mà đưa ra những quyết định độc đoán, không quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

Cục diện Tự Hình đẩy người tuổi Ngọ vướng vào nhiều rắc rối khác nhau. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 1/10/2022 của tuổi Mùi

Hỏa sinh Thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Mùi và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn hoặc vui vẻ, các thành viên trong nhà đều cùng chia sẻ với nhau. Nhờ có gia đình ủng hộ, bạn luôn cảm thấy tràn đầy động lực mỗi ngày.



May mắn hơn, nửa kia của bạn còn là người rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn mà không cần bạn phải nói thành lời. Để tình cảm vợ chồng thêm phần gắn kết, bạn hãy bày tỏ cảm xúc với đối phương rõ ràng hơn.



Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Mùi với tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao có thể nhận được lời khen ngợi của lãnh đạo, được thăng tiến lên một vị trí cao và phù hợp với năng lực hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/10/2022 của tuổi Thân

Tử vi hàng ngày 12 con giáp, dưới tác động của Nhị Hợp, người tuổi Thân vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng. Bạn nhanh chóng tiếp thu kiến thức mới, giúp công việc tiến triển vô cùng thuận lợi.

Trong cuộc sống, bạn luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, song không phải ai cũng biết ơn lòng tốt của bạn, thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội để tổn hại đến bạn nữa. Vì vậy, bạn cần chú ý để đánh giá con người chính xác hơn.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Người còn trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm có thể tham khảo lời khuyên của người đi trước để tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/10/2022 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu được quý nhân trợ giúp để tạo dựng được uy tín của mình trong vận trình công danh sự nghiệp. Con giáp này là chỗ dựa cho những đồng nghiệp xung quanh. Nhờ tài năng của mình, bản mệnh hoàn toàn có thể đưa tập thể tới thành công.

Về phương diện tình cảm lại không được thuận lợi như thế. Có vẻ như mối quan hệ giữa người tuổi Dậu và con cái không mấy hòa hợp. Bản mệnh có thể sẽ cảm thấy vô cùng nóng giận vì con cái không chịu nghe theo lời mình.

Tuy nhiên, đừng vội mắng con mà trước hết hãy nghe giải thích. Đối với các cặp đôi đang yêu, con giáp này và người ấy cũng có thể xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi trong ngày vì có nhiều quan điểm không trùng hợp. Bản mệnh cần phải có suy nghĩ cởi mở hơn để sẵn sàng lắng nghe những điều đối phương nói, đừng khăng khăng với ý kiến của mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/10/2022 của tuổi Tuất

Chính Quan soi tỏ, người tuổi Tuất chinh phục được mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó. Vì vậy, bạn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ và tôn trọng của mọi người xung quanh. Hãy tự hào về chính bản thân mình nhé.

Tất nhiên, bạn chẳng thể làm vừa lòng được tất cả mọi người, xung quanh bạn vẫn luôn có những kẻ ghen ăn tức ở. Song, bạn hãy bỏ ngoài tai những lời sai trái, chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình, nếu bạn ngay thẳng và nghiêm túc thì chẳng cần sợ bất cứ ai.

May mắn, Hỏa sinh Thổ cho thấy con giáp này có một mái nhà rất hạnh phúc. Nếu đã kết hôn, hai người luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của đối phương mỗi khi nóng nảy. Nếu còn độc thân, bạn có cơ hội gặp được người khiến mình rung động.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/10/2022 của tuổi Hợi

Tử vi ngày 1/10/2022 của 12 con giáp, người tuổi Hợi luôn có những suy nghĩ bi quan do chịu sức ảnh hưởng của cục diện Tự Hình. Bạn chẳng cảm thấy tin tưởng vào bất cứ ai nên dù vất vả và mệt mỏi, bạn vẫn phải làm mọi việc một mình.



Để công việc có thể tiến hành hiệu quả hơn, bạn nên dành thời gian nhìn nhận, đánh giá lại bản thân và những điều mình đã làm, không nên mãi đi theo những lối mòn quen thuộc. Một lối đi mới có thể khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều.



Thủy vượng cho thấy bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Dù còn trẻ tuổi đi chăng nữa, bạn cũng cần chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách sinh hoạt điều độ và chăm tập thể thao.

Tử vi ngày 1/10/2022, người tuổi Hợi luôn có những suy nghĩ bi quan do chịu sức ảnh hưởng của cục diện Tự Hình. Ảnh minh họa: Internet

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