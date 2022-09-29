Đúng 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10), Thần Tài 'lót đường', 3 con giáp vận may liên miên, bội thu tài lộc, hầu bao rủng rỉnh, tha hồ ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 08:10

Đúng 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10), 3 con giáp này sẽ đón nhận nhiều tin vui, cuộc sống có sự thay đổi tích cực, sự nghiệp phát triển suôn sẻ hơn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn hiền lành, sống dĩ hòa vĩ quý, luôn nghĩ cho người xung quanh nên cũng được mọi người yêu quý, giúp đỡ khi cần. Đa số người tuổi Mão không có tham vọng về cuộc sống giàu sang nhưng họ luôn nỗ lực không ngừng để cuộc sống được đủ đầy, bình yên. Con giáp này luôn nhận được nhiều may mắn trời ban, có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.

Tử vi học nói rằng, đúng 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10), tuổi Mão có thể đã gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Bước qua thời gian này, cuộc sống của con giáp này sẽ có thay đổi. Người tuổi Mão vốn thông minh, tài giỏi lại gặp thời, gặp thế nên có khả năng tạo dựng sự nghiệp vững chắc, kiếm được nhiều tiền.

Đúng 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10), Thần Tài 'lót đường', 3 con giáp vận may liên miên, bội thu tài lộc, hầu bao rủng rỉnh, tha hồ ăn sung mặc sướng - Ảnh 1
Đúng 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10), tuổi Mão có thể đã gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong số 12 con giáp cho rằng tuổi Mùi chính là con giáp có 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10) vô cùng may mắn, mọi sự cứ bình ổn trôi đi nhưng cũng gặt hái rất nhiều thành tích tốt. Tử vi cho biết càng về tới cuối tuần thì người tuổi Mùi càng chứng tỏ được bản lĩnh của mình, tuổi Mùi đã vượt qua được mọi khó khăn, khẳng định bản lĩnh có thể trở thành lãnh đạo khiến vạn người ngưỡng mộ.

Tử vi cho biết tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân, có những người từng là bạn của bạn đã đặt điều kiện hợp tác làm ăn và thực sự đã lôi kéo được bạn. Người tuổi Mùi có thể hợp tác với những người này bạn chắc chắn sẽ có được lòng tin cũng như sự thành công ngoài mong đợi đó.

Trên con đường tình duyên của tuổi Mùi cũng hết sức hanh thông. Tìm được người như ý nguyện khiến cho tuổi Mùi cảm thấy cuộc đời nhiều ý nghĩa và thi vị, có nhiều động lực để làm việc, cống hiến.

Đúng 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10), Thần Tài 'lót đường', 3 con giáp vận may liên miên, bội thu tài lộc, hầu bao rủng rỉnh, tha hồ ăn sung mặc sướng - Ảnh 2
Tuổi Mùi chính là con giáp có 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10) vô cùng may mắn, gặt hái rất nhiều thành tích tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi đúng 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10) có nói, người tuổi Thìn có thể gặp được quý nhân đời mình, cũng có thể gặp được người bạn có cùng chí hướng và đôi bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng.

Đặc biệt, thời gian này rất thích hợp cho những người làm kinh tế kí kết hợp đồng. Vì vậy, nếu thấy đối tác hoặc cơ hội có triển vọng thì nên nhanh chóng nắm bắt. Nếu làm lãnh đạo, con giáp may mắn này thậm chí có thể dẫn dắt mọi người đến thành công.

Đúng 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10), Thần Tài 'lót đường', 3 con giáp vận may liên miên, bội thu tài lộc, hầu bao rủng rỉnh, tha hồ ăn sung mặc sướng - Ảnh 3
Tử vi đúng 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10) có nói, người tuổi Thìn có thể gặp được quý nhân đời mình. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trúng số lớn đúng ngày 4 tháng 9 âm lịch, Thần Tài nghe ước nguyện, trao thẳng rương vàng, công danh chót vót, tài lộc cuộn trào như vũ bão

Trúng số lớn đúng ngày 4 tháng 9 âm lịch, Thần Tài nghe ước nguyện, trao thẳng rương vàng, công danh chót vót, tài lộc cuộn trào như vũ bão

Đúng ngày 4 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp này sẽ đón nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần con giáp may mắn con giáp giàu có con giáp phát tài 12 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 33 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 9 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 9 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10