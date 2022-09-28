Ngày đầu tháng 10, 3 con giáp vận trình lên dốc, âm thầm hút cạn may mắn, tài lộc hưng thịnh, sự nghiệp vươn tầm tuyệt đỉnh

Ngày đầu tháng 10, 3 con giáp được dự báo sẽ gặp may mắn nhất, đạt nhiều thành tựu trong công việc, kiếm tiền về đầy túi.
- Ngày mai ( thứ Tư ngày 3/9 âm lịch), 3 con giáp có cuộc sống khấm khá, tiền tiêu không hết, tài lộc hưng thịnh, đứng trên đỉnh cao danh vọng
- Bắt đầu từ ngày 1/10/2022, những con giáp được Thần Tài điểm sổ vận mệnh, tài lộc đến cửa, tiền về nhiều ú ụ trong két, đếm tiền mỏi tay
Tuổi Ngọ
Ngày đầu tháng 10, vận may của tuổi Ngọ càng nở rộ, thậm chí có thể trở thành 1 trong những con giáp giàu có nhất nhì với cuộc sống sung túc được nhiều người ngưỡng mộ. Vận số người tuổi Ngọ như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.
Tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp được Thần tài ưu ái bậc nhất, có nhiều cơ hội tốt trong công việc. Nếu biết chọn đúng sở trường, cố gắng hết mình, nhất định tuổi Ngọ sẽ đạt được thành tựu như họ mong muốn.
Đặc biệt, ngày đầu tháng 10, tuổi Ngo sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Ngọ vốn là những người không quá tham vọng, nhưng từ thời gian này họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.
Tuổi Tuất
Theo tử vi 12 con giáp, trong mắt mọi người, con giáp tuổi Tuất là người tài giỏi, hoạt bát. Họ sở hữu năng lực vượt trội, lại kiên trì trong công việc. Khi đã xác định được mục tiêu, con giáp này luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đó.
Khi gặp khó khăn, người tuổi này luôn giữ được bình tĩnh và luôn tìm nhiều cách để vượt qua khó khăn, thử thách. Không những thế, tuổi Tuất còn là người biết người biết ta, biết đối nhân xử thế nên nhận được sự yêu mến, tôn trọng của mọi người.
Tử vi trong ngày đầu tháng 10, những người tuổi Tuất sẽ có công việc, sự nghiệp suôn sẻ. Trong khoảng thời gian này, họ nhận được nhiều cơ hội tiến thân, phát triển sự nghiệp. Con giáp này đi xa làm ăn sẽ thêm phúc, thêm lộc. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng có thêm mối quan hệ, ký được những hợp đồng quan trọng. Người tuổi này được Thần Tài che chở nên tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó.
Tuổi Tý
Thời gian này, tuổi Tý bước vào hạn Tam tai, nhưng lại được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, tuy gặp khó khăn nhưng có thể vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.
Ngày đầu tháng 10, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe. Đa phần người tuổi Tý đều trải qua cả năm không có bệnh tật gì. Bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới.
Về mặt tình duyên, tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình, nhất là từ tháng 10 trở đi.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo