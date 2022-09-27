Bắt đầu từ ngày 1/10/2022, những con giáp được Thần Tài điểm sổ vận mệnh, tài lộc đến cửa, tiền về nhiều ú ụ trong két, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 07:15

Bắt đầu từ ngày 1/10/2022, 3 con giáp này dù có khó khăn cũng gặp dữ hóa lành, cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là những người lạc quan, vui vẻ và yêu đời. Họ cũng thông minh, nhanh trí như những chú khí vậy. Con giáp này mang số mệnh giàu sang, phú quý. Dù xuất thân trong những gia đình nghèo, họ vẫn không ngừng vươn lên để cải thiện cuộc sống.

Bắt đầu từ ngày 1/10/2022, người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Khi cơ duyên đến, họ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền.

Sau nhiều khó khăn, chật vật, họ từng bước vươn lên chứng tỏ khả năng của bản thân và được cấp trên trọng dụng. Ngoài ra, người cầm tinh con khỉ cũng có vận đào hoa đỏ thắm. Trong thời gian tới, người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình. Những người đã có đôi có cặp nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Bắt đầu từ ngày 1/10/2022, những con giáp được Thần Tài điểm sổ vận mệnh, tài lộc đến cửa, tiền về nhiều ú ụ trong két, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Bắt đầu từ ngày 1/10/2022, người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường được biết đến là những người thông minh, khéo léo và có con mắt nhìn xa trông rộng. Những tháng gần đây, Tỵ thường bị sao xấu chiếu mệnh nên dễ gặp phải những điều xui xẻo, khó có chuyện vui nhưng bắt đầu từ ngày 1/10/2022, thời vận của con giáp này đã tốt hơn rất nhiều.

Tỵ được quý nhân nâng đỡ nên công việc của bạn vô cùng hanh thông, đặc biệt là những người kinh doanh vừa giữ chân được khách cũ vừa kiếm được khách hàng mới nên việc làm ăn phát đạt. Không chỉ vậy, khi Tỵ nỗ lực gấp đôi thì thu nhập của bạn cũng tăng lên gấp bội, xứng đáng với công sức bạn bỏ ra. Tuy nhiên, vào thời điểm này, dù tài lộc dồi dào đến mấy thì Tỵ cũng nên giữ thái độ khiêm tốn kẻo thu hút sự thèm muốn của kẻ xấu. 

Bắt đầu từ ngày 1/10/2022, những con giáp được Thần Tài điểm sổ vận mệnh, tài lộc đến cửa, tiền về nhiều ú ụ trong két, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Bắt đầu từ ngày 1/10/2022, thời vận của con giáp này đã tốt hơn rất nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão nổi tiếng là người hoạt bát, nhanh nhẹn, đi đến đâu cũng được người khác quý mến cũng vì điều này. Cách nói chuyện vui vẻ, hài hước của bạn cũng là điểm thu hút những đối tác làm ăn nên người này rất hợp với những công việc kinh doanh. 

Bắt đầu từ ngày 1/10/2022, thời vận của con giáp này đã tốt hơn rất nhiều. Cơ hội kiếm tiền lúc nào cũng nằm trong tầm tay bạn. Nhờ khả năng ngoại giao, thuyết trình, bạn hơn người ở chỗ có thể kéo được những người có vai vế về phía mình, có được cơ hội tốt trong công việc. Người nào làm kinh doanh liên tục có được những dự án lớn, tiền bạc đầy túi.

Trí tuệ, sự thông minh sắc sảo của họ chính là điểm nhấn. Có thêm quý nhân phù trợ, có tài ăn nói và trí tuệ, cuộc sống của người này gặp quá nhiều điều may. Thị phi không bao giờ dám "động" tới bạn hoặc có động tới thì cũng nhanh chóng bay biến vì không thể nào làm nhụt ý chí của bạn. Dù bạn có muốn nghèo cũng khó đó nhé tuổi Mão.

Bắt đầu từ ngày 1/10/2022, những con giáp được Thần Tài điểm sổ vận mệnh, tài lộc đến cửa, tiền về nhiều ú ụ trong két, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Bắt đầu từ ngày 1/10/2022, thời vận của con giáp tuổi Mão đã tốt hơn rất nhiều. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (26/9), 3 con giáp vận trình vượng phát hanh thông, Thần Tài rót lộc vào túi, đi đến đâu tiền vào ào ào đến đó

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (26/9), 3 con giáp vận trình vượng phát hanh thông, Thần Tài rót lộc vào túi, đi đến đâu tiền vào ào ào đến đó

Đồng hồ điểm 16h chiều nay (26/9) cũng là lúc 3 con giáp này kết thúc vận xui, có nhiều may mắn, quý nhân trợ giúp, sự nghiệp lên hương.

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