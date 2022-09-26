Đúng 12h hôm nay (thứ Hai ngày 26/9/2022), 3 con giáp phúc lộc như biển, sự nghiệp vang danh, tài lộc rực rỡ, tha hồ gom tiền gánh bạc về nhà

Cộng thêm sự khôn ngoan, cá tính của mình Thìn dễ dàng thành công trong sự nghiệp, có cơ ngơi đồ sộ khi còn khá trẻ.

Là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, có vận phú quý nên Thìn chưa bao giờ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm tiền nhưng bạc vàng cứ đổ vào nhà ào ào như thác đổ.

Đúng 12h hôm nay (thứ Hai ngày 26/9/2022), nhờ phúc phần trời cho Thìn sẽ làm ăn vượng phát, phúc lộc ngập nhà. Thìn chỉ cần bước chân tới cửa là tiền rơi trúng đầu, đếm mãi cũng không hết.

Đúng 12h hôm nay (thứ Hai ngày 26/9/2022), nhờ phúc phần trời cho Thìn sẽ làm ăn vượng phát, phúc lộc ngập nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi biết nhìn xa trông rộng. Mọi việc đều được tuổi Mùi tính toán kỹ và nằm trong tầm kiểm soát. Dù gặp hung tinh chiếu mệnh, nhiều khó khăn ập đến, tuổi Mùi vẫn có thể hoàn thành tốt công việc. Chuyện tình duyên của tuổi Mùi cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

Trong công việc, tuổi Mùi là người cần cù, chăm chỉ, luôn hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, chu toàn. Nhờ bản tính cầu tiến, tuổi Mùi có thể đạt được những bước phát triển lớn trong sự nghiệp.

Đúng 12h hôm nay (thứ Hai ngày 26/9/2022), tuổi Mùi nắm cơ hội mới. Hãy sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, làm tốt nhất có thể. Đồng nghiệp xung quanh sẽ hỗ trợ tuổi Mùi hết sức.

Đúng 12h hôm nay (thứ Hai ngày 26/9/2022), tuổi Mùi nắm cơ hội mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi cẩn trọng trong nhiều việc. Họ làm việc gì cũng không bốc đồng, nông cạn, vì họ biết sự bốc đồng có thể gây tổn thất lớn. Chính vì vậy, con giáp tuổi Hợi luôn sống lý trí, biết kìm nén để không làm bản thân lâm vào tình huống "cả giận mất khôn".

Đúng 12h hôm nay (thứ Hai ngày 26/9/2022) cũng là lúc họ nắm vững một số quy tắc ở nơi làm việc, giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đối tác, tạo dựng niềm tin với đồng nghiệp. Nhờ đó, họ không chỉ có thêm bạn cùng hội cùng thuyền, không còn phải hành động đơn độc mà còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân.

Tử vi dự đoán, con giáp tuổi Hợi sẽ có thu hoạch lớn, nắm bắt nhiều cơ hội phát tài, làm giàu cho gia đình. Đối với họ, con đường rộng mở muôn hướng, chỉ cần họ dám đi trước 1 bước thì sẽ không quá khó để kiếm tiền.

Đúng 12h hôm nay (thứ Hai ngày 26/9/2022) con giáp tuổi Hợi sẽ có thu hoạch lớn, nắm bắt nhiều cơ hội phát tài. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo