3 con giáp kể từ ngày 26/9/2022 nhận mưa tài lộc, số dư tài khoản nhảy liên tục, sống trong nhung lụa, tiền bạc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 19:56

Đây là 3 con giáp có vận số nổi bật kể từ ngày 26/9/2022, sự nghiệp tiến bộ, tiền tài gia tăng, cuộc sống sớm đạt được mong ước.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo rằng từ ngày 26/9/2022, người tuổi Sửu có thể đổi đời nhờ biết cách tận dụng lợi thế có sẵn của mình. Tuổi Sửu có cát tinh nhập mệnh nên dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh, vận trình cải thiện, nhất là về sự nghiệp và tài lộc.

Tử vi dự báo rằng từ khoảng thời gian này trở đi, người tuổi Sửu có thể đổi đời nhờ biết cách tận dụng lợi thế có sẵn của mình. Tuổi Sửu có cát tinh nhập mệnh nên dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh, vận trình cải thiện, nhất là về sự nghiệp và tài lộc.

3 con giáp kể từ ngày 26/9/2022 nhận mưa tài lộc, số dư tài khoản nhảy liên tục, sống trong nhung lụa, tiền bạc hanh thông - Ảnh 1
Tử vi dự báo rằng từ ngày 26/9/2022, người tuổi Sửu vận trình cải thiện, nhất là về sự nghiệp và tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân tài trí minh mẫn, tính tình rất dễ hòa đồng. Bản thân con giáp này không chỉ giỏi giang mà còn rất thận trọng trong công việc.

Họ có tính cách rộng lượng nên rất được lòng người, thường xuyên được mọi người hỗ trợ. Bắt đầu từ ngày 26/9/2022, cuộc sống của con giáp tuổi Thân đã không có quá nhiều áp lực, cuộc sống ngày càng hanh thông, tài lộc thịnh vượng.

Nhờ đó, thu hoạch của con giáp này ngày càng lớn, thu nhập tăng nhanh, cuộc sống của họ được cải thiện với những thay đổi đáng kể. Từ thời gian này, con giáp tuổi Thân không còn phải lo lắng về tiền bạc.

3 con giáp kể từ ngày 26/9/2022 nhận mưa tài lộc, số dư tài khoản nhảy liên tục, sống trong nhung lụa, tiền bạc hanh thông - Ảnh 2
Bắt đầu từ ngày 26/9/2022, cuộc sống của con giáp tuổi Thân có cuộc sống ngày càng hanh thông, tài lộc thịnh vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có tính cách nhã nhặn, điềm tĩnh khi đối mặt với mọi vấn đề trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này có khả năng thích nghi với mọi điều kiện, hoàn cảnh và có thể chịu đựng được áp lực.

Tử vi dự báo rằng từ ngày 26/9/2022, tuổi Dậu sẽ đón nhiều tin vui bất ngờ, có cơ hội phất lên như diều gặp gió.

Từ khoảng thời gian này, mọi việc của tuổi Dậu diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Con giáp này ngồi không cũng đón nhận lộc lá dồn dập kéo đến. Từ thời điểm này trở đi, tuổi Dậu gặp nhiều may mắn, được quý nhân trợ giúp nên công việc và cuộc sống diễn ra suôn sẻ, không có nhiều điều phải lo lắng.

3 con giáp kể từ ngày 26/9/2022 nhận mưa tài lộc, số dư tài khoản nhảy liên tục, sống trong nhung lụa, tiền bạc hanh thông - Ảnh 3
Tử vi dự báo rằng từ ngày 26/9/2022, tuổi Dậu sẽ đón nhiều tin vui bất ngờ, có cơ hội phất lên như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

3 ngày đầu tuần (26/9 - 28/9), 3 con giáp ngồi trên đầu nguồn tiền tài, gặp vận vàng son, tiêu tiền khỏi nghĩ

3 ngày đầu tuần (26/9 - 28/9), 3 con giáp ngồi trên đầu nguồn tiền tài, gặp vận vàng son, tiêu tiền khỏi nghĩ

Tử vi dự báo rằng những con giáp này sẽ có cơ hội làm giàu, kiếm nhiều tiền trong 3 ngày đầu tuần (26/9 - 28/9).

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi thứ hai tử vi ngày 26/9/2022 tử vi đầu tuần con giáp may mắn con giáp phát tài 12 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 8 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 9 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch