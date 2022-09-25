Tử vi 5 ngày tới (26/9 - 30/9), vận trình bao phủ hoàng kim, 3 con giáp tiền của đổ về như nước lũ, tiền bạc chất đống, khó lòng nghèo khó

Tuổi Tỵ có bản lĩnh đối mặt với những khó khăn nhưng đừng quên đi những cơ hội mà mình may mắn có được. Trong công việc, tuổi Tỵ không nên quá cứng nhắc, cần phải linh hoạt hơn để gặt hái được nhiều lợi nhuận hơn trong tương lai.

Những người tuổi Dậu tính cách chân thành, thân thiện, khi gặp chuyện không nóng nảy, bốc đồng, rất thân thiện với những người xung quanh, không lùi bước trước khó khăn, luôn có thái độ sống tích cực, tài vận hanh thông.

Đường tài lộc của bản mệnh cũng đang vô cùng vượng sắc, hứa hẹn cơ hội phát tài phát lộc. Bản mệnh không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Nguồn thu nhập của chủ yếu là đến từ công việc chính nhưng lại dư dả vô cùng.

Đúng 5 ngày tới (26/9 - 30/9), những cơ hội tốt xung quanh người tuổi Dậu sẽ dần xuất hiện, khiến bạn đếm tiền mỏi tay, của cải đến từ tứ hướng, cuộc sống tươi đẹp đang chờ đợi bạn ở phía trước. Nếu bạn có thể nhanh chóng đưa ra quyết định khi gặp sự cố, bạn sẽ đạt được những kết quả rất đáng tự hào. Vì trong 5 ngày tới, vận may nằm trong tầm tay, chỉ cần chăm chỉ phát huy hết sở trường của mình thì bạn sẽ sớm đạt được những gì mình muốn.

Với chỉ số IQ và EQ cao, không khó để bạn nắm giữ chức vụ quan trọng trong tương lai, bạn phải tiếp tục phấn đấu, nhớ rằng những người làm việc chăm chỉ sẽ được phúc tinh chiếu cố, vạn sự thuận lợi.

Đúng 5 ngày tới (26/9 - 30/9), những cơ hội tốt xung quanh người tuổi Dậu sẽ dần xuất hiện, khiến bạn đếm tiền mỏi tay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui đi nhé khi bạn cũng là một trong những con giáp phát tài đúng 5 ngày tới (26/9 - 30/9).

Vận trình thời gian này có dấu hiệu đi lên nhanh chóng kèm theo những may mắn cát lành mà chính những chú Khỉ còn không ngờ tới. Công việc không còn nhiều khó khăn và thử thách như trước khi mà con giáp này đã biết cách để nắm bắt được trọng tâm, tập trung vào phát huy điểm mạnh của mình nhằm nâng cao hiệu suất.

Thêm một điểm sáng nữa của tuổi Thân đến từ chuyện tình cảm. Con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, dù là nam hay nữ. Bạn hiểu rằng việc duy trì một gia đình hạnh phúc là trách nhiệm và nghĩa vụ của cả hai vợ chồng, chứ không phụ thuộc vào bên nào nhiều hơn cả.

Tuổi Thân chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui khi bạn cũng là một trong những con giáp phát tài đúng 5 ngày tới (26/9 - 30/9). Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo