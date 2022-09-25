Hot: Đúng 3 ngày đầu tuần (26-28/9), 3 con giáp uống cạn lộc lá ơn trên ban, làm 1 hưởng 10, làm chơi hưởng thật, vinh hoa phú quý khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 07:20

Cùng xem liệu bạn có thuộc 3 con giáp hưởng vinh hoa phú quý trời ban vào 3 ngày đầu tuần (26-28/9) không nhé!

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cũng là con giáp có đường tài lộc rất sáng sủa vào 3 ngày đầu tuần (26-28/9). Vận khí khởi sắc rõ rệt, bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi. Con giáp này nếu chủ động mưu sự lớn có thể sẽ đạt tỷ lệ thành công cao. Một vài khó khăn trong công việc sớm được tháo gỡ, mở ra cơ hội phát triển mới dành cho bản mệnh.

Công việc hanh thuận thuận lợi, tài vận cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Việc kinh doanh, buôn bán của con giáp này gặt hái thành quả nhất định, ít phải chịu cảnh thua lỗ. 

Tiền bạc đang lúc rủng rỉnh, bạn có thể tự thưởng cho mình phần quà xứng đáng để động viên bản thân cố gắng hơn nữa. Nhưng đừng quên những kế hoạch quản lý tài chính hợp lý để không bị mắc phải sai lầm.

Hot: Đúng 3 ngày đầu tuần (26-28/9), 3 con giáp uống cạn lộc lá ơn trên ban, làm 1 hưởng 10, làm chơi hưởng thật, vinh hoa phú quý khó ai bì kịp - Ảnh 1
Người tuổi Thân cũng là con giáp có đường tài lộc rất sáng sủa vào 3 ngày đầu tuần (26-28/9). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

3 ngày đầu tuần (26-28/9), có lúc tuổi Sửu đã nản lòng vì những khó khăn trong công việc nhưng nhờ được sự động viên tinh thần của đồng nghiệp đặc biệt là người cấp trên bạn vô cùng kính nể, bạn đã có được những thành quả tốt. Có lời động viên của sếp, tuổi Sửu gắng hết sức và đã đạt được những bước tiến đáng nể phục. Đến đồng nghiệp cũng phải nể phục vì khả năng sáng tạo của bạn.

Nhân cơ hội này, tuổi Sửu đã biết nắm bắt cơ hội, tận dụng các mối quan hệ của mình để nhờ vả các mối làm ăn lớn. Không những vậy người làm kinh doanh khéo léo, gặt hái được nhiều thành công, biết đầu tư đúng chỗ, nhờ bạn bè hỗ trợ nên đã có được số tiền khổng lồ.

Tuổi Sửu giàu lên trông thấy khiến bao người bất ngờ. Từ đó, cứ theo đà mà tiến, tuổi Sửu giàu lại càng giàu, cuối năm ấm no, không còn phải lo kinh tế nữa rồi, tha hồ mà tiêu pha nhé.

Hot: Đúng 3 ngày đầu tuần (26-28/9), 3 con giáp uống cạn lộc lá ơn trên ban, làm 1 hưởng 10, làm chơi hưởng thật, vinh hoa phú quý khó ai bì kịp - Ảnh 2
3 ngày đầu tuần (26-28/9), Sửu gặt hái được nhiều thành công, biết đầu tư đúng chỗ, có được số tiền khổng lồ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất không gặp nhiều may mắn trong thời gian trước đây, nhưng như vậy không có nghĩa là bản mệnh không có cơ hội kiếm tiền về đầy túi.

Với người làm công ăn lương, tuy bạn gặp phải một vài khúc mắc nhưng đó cũng là cơ hội để bạn khẳng định bản thân mình. Chỉ cần bạn dồn sức, cố gắng thì 3 ngày đầu tuần (26-28/9) vận trình sẽ có dấu hiệu chuyển biến. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, con giáp phát tài này sẽ nhận được lời khen ngợi cũng như khoản thưởng nóng xứng đáng.

Người làm ăn kinh doanh có đường tài lộc rực sáng trong 3 ngày đầu tuần (26-28/9). Bạn có nhiều cơ hội tìm được khách hàng, đối tác đáng tin cậy, khiến lợi nhuận đổ về nhanh chóng, hướng tới con đường mở rộng thị trường kinh doanh trong tương lai.

Hot: Đúng 3 ngày đầu tuần (26-28/9), 3 con giáp uống cạn lộc lá ơn trên ban, làm 1 hưởng 10, làm chơi hưởng thật, vinh hoa phú quý khó ai bì kịp - Ảnh 3
3 ngày đầu tuần (26-28/9), con giáp phát tài tuổi Tuất sẽ nhận được lời khen ngợi cũng như khoản thưởng nóng xứng đáng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Ngọc Hoàng báo tin, 3 con giáp có tuần mới (26/9-2/10) sáng chói, Thần Phật phù hộ biến nguy thành an, không sợ khó khăn - trắc trở, tài lộc thăng hoa

Ngọc Hoàng báo tin, 3 con giáp có tuần mới (26/9-2/10) sáng chói, Thần Phật phù hộ biến nguy thành an, không sợ khó khăn - trắc trở, tài lộc thăng hoa

Tuần mới sang, 3 con giáp này được dự đoán sẽ gặp điều may, sự nghiệp dần sẽ khởi sắc giúp họ kiếm thêm thu nhập.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới tử vi 3 ngày đầu tuần con giáp may mắn con giáp phát tài 12 con giáp 3 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân