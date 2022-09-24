Thánh nhân đãi kẻ khù khờ: sau hôm nay (24/9), những con giáp rực rỡ như phượng hoàng sải cánh, hỷ sự bùng nổ vây quanh, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 19:07

Sau hôm nay (24/9), những con giáp sau sẽ gặp may mắn, vận trình cải thiện, tài lộc hanh thông.

Tuổi Tuất

Thời gian gần đây là thời điểm người tuổi Tuất “chạy nước rút” để hoàn thành những mục tiêu mới. Con giáp này sẽ tập trung tối đa vào công việc và cải thiện tài chính. Sau hôm nay (24/9), những người tuổi Tuất sẽ có sự bứt phá ngoạn mục về cả sự nghiệp và tiền tài trong thời gian này.

Về vận trình công danh, người tuổi Tuất thăng tiến thuận lợi. Đường quan lộ rộng mở vô cùng, con giáp này suôn sẻ thăng chức tăng lương. Dù có đối thủ cạnh tranh, con giáp này cũng chiến thắng bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Không những thế, nhờ Cát Tinh cao chiếu, Tuất còn may mắn phát tài.

Bản mệnh của người tuổi này cho thấy sự tăng trưởng đáng kể về mặt tài chính. Điểm sáng lớn nhất là thu nhập tới từ các công việc phụ. Các khoản thu đổ về dồn dập làm người tuổi Tuất càng sung túc, giàu sang. Bạn còn được hoàn trả một món nợ lớn, khiến tài khoản tăng dư chóng mặt.

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ: sau hôm nay (24/9), những con giáp rực rỡ như phượng hoàng sải cánh, hỷ sự bùng nổ vây quanh, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 1
Sau hôm nay (24/9), những người tuổi Tuất sẽ có sự bứt phá ngoạn mục về cả sự nghiệp và tiền tài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão khá thông minh, lanh lợi, đây cũng là con giáp có EQ cao, có khả năng xử lý tình huống tinh tế, được nhiều người xung quanh ngưỡng mộ và yêu mến. Trong cuộc sống, người tuổi Mão có thể tìm ra con đường phù hợp để thành công bằng chính khả năng của mình.

Người tuổi Mão may mắn là một trong số những con giáp phát tài sau hôm nay, vận trình tài lộc của Mão khá vượng. Mão chính là một trong những con giáp may mắn thời gian này khi được hưởng cát khí, quý nhân luôn vây quanh tương trợ kịp thời.

Có thể thấy những xui xẻo đã lùi xa, đây chính là thời điểm mà Mão thoải mái tận hưởng những điều may mắn, thành công ngay trong tầm tay.

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ: sau hôm nay (24/9), những con giáp rực rỡ như phượng hoàng sải cánh, hỷ sự bùng nổ vây quanh, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 2
Người tuổi Mão may mắn là một trong số những con giáp phát tài sau hôm nay, vận trình tài lộc của Mão khá vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý được biết đến với tính cách kỷ luật và mạnh mẽ. Con giáp này luôn lạc quan, luôn kiên định với sự lựa chọn của chính mình. Người tuổi này dám nghĩ, dám làm, luôn kiên định theo đuổi mục tiêu của bản thân. Họ rất dám nghĩ dám làm, có năng lực trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Sau hôm nay (24/9), con giáp tuổi Tý được sao may mắn chiếu mệnh. Vận trình tài lộc của họ tăng lên. Con giáp này tập trung và nghiêm túc trong công việc. Bởi vậy nên năng lực của họ cũng được cấp trên ghi nhận.

Người tuổi này làm kinh doanh cũng gặp gỡ đối tác, ký được hợp đồng lớn. Trong khi đó, những người muốn chuyển việc thì trong thời gian này họ cũng nhận được những lời mời phỏng vấn. Những khoản đầu tư của họ cũng sẽ sinh lời.

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ: sau hôm nay (24/9), những con giáp rực rỡ như phượng hoàng sải cánh, hỷ sự bùng nổ vây quanh, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 3
Sau hôm nay (24/9), con giáp tuổi Tý được sao may mắn chiếu mệnh. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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