Ngọc Hoàng báo tin, 3 con giáp có tuần mới (26/9-2/10) sáng chói, Thần Phật phù hộ biến nguy thành an, không sợ khó khăn - trắc trở, tài lộc thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 18:30

Tuần mới sang, 3 con giáp này được dự đoán sẽ gặp điều may, sự nghiệp dần sẽ khởi sắc giúp họ kiếm thêm thu nhập.

Tuổi Dần

Vận trình của tuổi Dần trong tuần mới trở nên hanh thông hơn hẳn nhờ Nguyệt Lệnh lâm đất Trường Sinh. Công việc của tuổi Dần có tiến triển đáng kể. Tất nhiên, tuổi Dần không thể tránh khỏi việc gặp một vài khó khăn, thử thách nhưng nhìn chung mọi việc sẽ được xử lý ổn thỏa. Qua đó, Dần càng khẳng định được năng lực của bản thân và được cấp trên đánh giá cao.

Trong tuần mới, đường tài lộc của tuổi Dần có Dịch Mã động tinh mang đến nhiều cơ hội tốt trong kinh doanh, buôn bán. Bản mệnh có thể phải đi xa để làm ăn nhưng thành quả gặt hái được sẽ xứng đáng với công sức bỏ ra. Việc đầu tư trong tháng cũng có khả năng sinh lời, giúp bạn tăng thêm thu nhập. Trong quá trình đó, một vài khó khăn có thể xuất hiện nhưng khi đã vượt qua, tuổi Dần gặp được nhiều điều thú vị.

Ngọc Hoàng báo tin, 3 con giáp có tuần mới (26/9-2/10) sáng chói, Thần Phật phù hộ biến nguy thành an, không sợ khó khăn - trắc trở, tài lộc thăng hoa - Ảnh 1
Vận trình của tuổi Dần trong tuần mới trở nên hanh thông hơn hẳn nhờ Nguyệt Lệnh lâm đất Trường Sinh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi vốn sống tình cảm, nhiệt tình và rất nghiêm túc trong công việc, nhanh nhẹn và cẩn trọng với mọi quyết định. Hợi sẵn sàng đối mặt với khó khăn, nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội thăng hoa trong tương lai.

Tử vi tuần mới cho biết, Thần Tài chiếu rọi giúp người tuổi Hợi cũng góp tên trong danh sách những con giáp may mắn. Chỉ cần Hợi nhanh nhạy nắm bắt thời cơ và quyết đoán lựa chọn những điều mà bạn thấy phù hợp với công việc, sự nghiệp mình đã chọn thì không khó để chạm tới thành công.

Đặc biệt, may mắn còn mỉm cười với bạn trong lĩnh vực tài chính. Hợi có thể tranh thủ thời điểm này để đầu tư kinh doanh, mang về một khoản lợi nhuận kha khá cho bản thân, qua đó cải thiện nhanh chóng chất lượng cuộc sống hiện cho mình và cả người thân.

Ngọc Hoàng báo tin, 3 con giáp có tuần mới (26/9-2/10) sáng chói, Thần Phật phù hộ biến nguy thành an, không sợ khó khăn - trắc trở, tài lộc thăng hoa - Ảnh 2
Tử vi tuần mới cho biết, Thần Tài chiếu rọi giúp người tuổi Hợi cũng góp tên trong danh sách những con giáp may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn dù bề ngoài khá hiền lành nhưng bên trong họ là người mạnh mẽ, giàu nghị lực. Con giáp này có khát vọng làm giàu và luôn cố gắng vươn lên trong sự nghiệp. Người tuổi này luôn cầu tiến, cầu toàn. Dù xuất thân trong hoàn cảnh khá khó khăn nhưng họ vẫn không ngừng.

Tuần mới sang, vận trình của con giáp tuổi Thìn ngày càng khởi sắc. Thời cơ đến giúp họ ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp. Họ có cơ hội chứng tỏ thực lực của bản thân vượt xa sức tưởng tượng của mọi người.

Người làm công ăn lương có thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, vượt chỉ tiêu, được cấp trên đánh giá cao, khen thưởng. Trong khi người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có mùa vụ bội thu, túi tiền rủng rỉnh.

Ngọc Hoàng báo tin, 3 con giáp có tuần mới (26/9-2/10) sáng chói, Thần Phật phù hộ biến nguy thành an, không sợ khó khăn - trắc trở, tài lộc thăng hoa - Ảnh 3
Tuần mới sang, vận trình của con giáp tuổi Thìn ngày càng khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Top 3 con giáp may mắn, bất ngờ vàng bạc rơi trúng đầu, tiền chảy vào túi như nước sông Đà, mở rộng cửa đón Thần Tài trong 3 ngày (25, 26 và 27/9)

Top 3 con giáp may mắn, bất ngờ vàng bạc rơi trúng đầu, tiền chảy vào túi như nước sông Đà, mở rộng cửa đón Thần Tài trong 3 ngày (25, 26 và 27/9)

Nhờ được Thần Tài ban phước nên sự nghiệp của 3 con giáp này trong 3 ngày tới (25, 26, 27/9) có nhiều bước tiến quan trọng.

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