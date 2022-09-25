Bắt đầu từ ngày 1/9 âm lịch: 3 con giáp đổi số đổi vận, tiền tài chạm nóc, lộc lá đổ về túi đếm không xuể, 'nằm duỗi mà ăn'

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 20:30

Cùng xem đây là những con giáp may mắn nào nhé!

Tuổi Tý

Tuổi Tý vốn có tính cách liều lĩnh, không sợ thất bại. Con giáp này bên ngoài hiền lành bên trong mạnh mẽ, dù gặp khó khăn cũng có thể cứng rắn đối đầu, không sợ thất bại. Tử vi dự báo rằng, trong ngày 1/9 âm lịch, tuổi Tý sẽ là một trong những cái tên nằm trong danh sách con giáp giàu sang, thành đạt hơn người.

Đa số người tuổi Tý đều thông minh, hóm hỉnh, có giác quan thứ sau nhạy bén. Trong công việc, tuổi Tý là người vững chí, bền ga, không ngại khó khăn. Con giáp này không ngừng phấn đấu vươn lên, kiên trì thực hiện mục tiêu đã đặt ra nên thành công là điều sớm muộn.

Trong ngày 1/9 âm lịch, tuổi Tý sẽ có sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hưng thịnh. Đây là thời điểm vận khí của con giáp này đạt mức cực thịnh, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc tăng lên rõ rệt.

Bắt đầu từ ngày 1/9 âm lịch: 3 con giáp đổi số đổi vận, tiền tài chạm nóc, lộc lá đổ về túi đếm không xuể, 'nằm duỗi mà ăn' - Ảnh 1
Trong ngày 1/9 âm lịch, tuổi Tý sẽ có sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hưng thịnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có động lực mạnh mẽ. Tuy tính cách khá rụt rè nhưng họ luôn làm việc không ngừng để sự nghiệp thăng tiến. Tuổi Mão có thể vượt qua những thử thách trước mắt chỉ cần có sự quyết tâm mạnh mẽ.

Trong ngày 1/9 âm lịch, công việc làm ăn của con giáp tuổi Mão càng ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, họ có những bước đột phá lớn trong sự nghiệp, vận may dồi dào, tài lộc dư dả, thu nhập bất ngờ.

Không chỉ riêng con giáp này phát triển mạnh mẽ mà cả đồng nghiệp cũng gặp nhiều chuyện tốt vì "ăn theo" vận may của họ. Con giáp tuổi Mão có cuộc sống ngày càng sung túc, gặt hái nhiều thành công trên mỗi bước đường đời.

Bắt đầu từ ngày 1/9 âm lịch: 3 con giáp đổi số đổi vận, tiền tài chạm nóc, lộc lá đổ về túi đếm không xuể, 'nằm duỗi mà ăn' - Ảnh 2
Trong ngày 1/9 âm lịch, công việc làm ăn của con giáp tuổi Mão càng ngày càng khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ ngày đầu tiên của tháng 9 âm lịch, tuổi Thìn được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ cộng thêm năng lực và sự khéo léo của bản thân nên công việc, cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh sẽ bước vào giai đoạn vạn sự hanh thông, đón nhận vô số niềm vui.

Bước sang tháng mới, công việc của tuổi Thìn có sự chuyển biến đáng kể, con giáp này có cơ hội khẳng định mình, cơ hội thăng tiến ngày càng rộng mở.

Tuổi Thìn có thể đạt được bước đột phá trong sự nghiệp. Áp lực công việc giảm xuống giúp bản mệnh thoải mái, thư thái hơn, làm gì cũng nhanh chóng đạt kết quả tốt.

Bắt đầu từ ngày 1/9 âm lịch: 3 con giáp đổi số đổi vận, tiền tài chạm nóc, lộc lá đổ về túi đếm không xuể, 'nằm duỗi mà ăn' - Ảnh 3
Từ ngày đầu tiên của tháng 9 âm lịch, tuổi Thìn được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 5 ngày cuối tháng 9/2022, 3 con giáp có phúc phần đến độ chín muồi, ôm khối tài sản khủng, tiền tài cứ vơi lại có quý nhân mang đến

Đúng 5 ngày cuối tháng 9/2022, 3 con giáp có phúc phần đến độ chín muồi, ôm khối tài sản khủng, tiền tài cứ vơi lại có quý nhân mang đến

Tử vi dự đoán rằng đúng 5 ngày cuối tháng 9/2022, có 3 con giáp ăn lộc tổ tiên, cát tinh chiếu mệnh, lộc lá đầy nhà.

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