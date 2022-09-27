Từ ngày 28/9 đến ngày 30/9, những con giáp 'một bước lên mây', may mắn tiền tiêu không hết, công thành danh toại, phúc báo ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 22:36

Cùng xem đây là 3 con giáp nào nhé!

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có cuộc sống khá êm đềm, thuận lợi. Họ sẵn sàng dùng nỗ lực của bản thân để giành lấy sự thành công chứ không muốn chụp giật cơ hội.

Từ ngày 28/9 đến ngày 30/9, con giáp tuổi Dần được nhiều quý nhân vây quanh, giúp đỡ họ sớm đạt được thành công. Sự nghiệp tiến triển, việc tốt liên tục đến với người tuổi Dần.

Một mặt họ kiếm được nhiều tiền, mặt khác có thể thăng quan tiến chức, cuộc sống cải thiện, tương lai tươi sáng.

Từ ngày 28/9 đến ngày 30/9, những con giáp 'một bước lên mây', may mắn tiền tiêu không hết, công thành danh toại, phúc báo ngập tràn - Ảnh 1
Từ ngày 28/9 đến ngày 30/9, con giáp tuổi Dần được nhiều quý nhân vây quanh, giúp đỡ họ sớm đạt được thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đã trải qua thời gian không mấy thuận lợi, dù bạn đã rất nỗ lực nhưng thành quả dường như chưa xứng đáng so với công sức bỏ ra. Tuy nhiên mọi thứ sẽ thay đổi khi tình hình tài chính của bạn biến chuyển nhanh chóng những ngày cuối năm. 

Từ ngày 28/9 đến ngày 30/9, sự hỗ trợ, ủng hộ của đồng nghiệp và các mối quan hệ xung quanh sẽ giúp bạn có thêm cơ hội trong công việc. Thậm chí, bạn còn có thể nhận được quyết định thăng chức hoặc điều chuyển qua vị trí tốt hơn.

Với những ai đang kinh doanh tự do hay đầu tư khởi nghiệp, nhiều khả năng bạn sẽ thu được khoản lãi không nhỏ. Bên cạnh đó, nhờ sự khéo léo, nhanh nhạy của mình, bạn còn có thể chớp thời cơ mà tăng lãi mẹ đẻ lãi con. Tài vận lại càng hanh thông, tiền cứ thế mà chảy ào ào đến mức không ngờ.

Từ ngày 28/9 đến ngày 30/9, những con giáp 'một bước lên mây', may mắn tiền tiêu không hết, công thành danh toại, phúc báo ngập tràn - Ảnh 2
Từ ngày 28/9 đến ngày 30/9, Sửu còn có thể nhận được quyết định thăng chức hoặc điều chuyển qua vị trí tốt hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Từ ngày 28/9 đến ngày 30/9, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố nên công việc diễn ra suôn sẻ, những khó khăn tồn đọng đều được giải quyết êm đẹp. Trong thời gian này, tuổi Dậu sẽ có nhiều bước tiến mới, từ sự nghiệp đến tình duyên đều có sự chuyển biến tích cực.

Tuổi Dậu gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa nên phát huy hết khả năng của mình và phát triển rực rỡ hơn. Thời gian tới, tuổi Dậu không chỉ được thần Phật phù trợ mà còn có quý nhân dẫn đường chỉ lối. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi, thu nhập tăng lên đáng kể.

Vận trình của tuổi Dậu vẫn sẽ có lúc quanh co, gập ghềnh, gặp tiểu nhân quấy phá. Vì vậy, bản mệnh vẫn nên hành động cẩn trọng. Tuổi Dậu cần không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng, chủ động tìm kiếm cơ hội để tích lũy tài sản cho bản thân và gia đình.

Từ ngày 28/9 đến ngày 30/9, những con giáp 'một bước lên mây', may mắn tiền tiêu không hết, công thành danh toại, phúc báo ngập tràn - Ảnh 3
Từ ngày 28/9 đến ngày 30/9, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố nên công việc diễn ra suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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Ngày mai ( thứ Tư ngày 3/9 âm lịch), 3 con giáp có cuộc sống khấm khá, tiền tiêu không hết, tài lộc hưng thịnh, đứng trên đỉnh cao danh vọng

Ngày mai (thứ Tư ngày 3/9 âm lịch), tử vi dự báo rằng 3 con giáp này sẽ có vận trình hanh thông, làm đâu thắng đó.

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