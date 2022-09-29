Từ ngày mai (30/9), 3 con giáp vận khí sáng bừng bừng, thành công vang dội, 'áo gấm về làng', đón lộc lá triền miên

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 08:37

Theo tử vi, từ ngày mai (30/9), những con giáp dưới đây làm ăn phát tài, cuộc sống suôn sẻ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, biết cách chờ đợi cơ hội tốt để đổi đời. Con giáp này có thể không sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ có bản lĩnh để tự nâng tầm cuộc sống của chính mình. Từ ngày mai (30/9), sự nghiệp của ngời tuổi Dậu có dấu hiệu khả quan, chuyện tình duyên cũng gặp nhiều may mắn. Con giáp này nếu biết nắm bắt thời cơ thì cuộc sống càng thăng hoa, không ai sánh bằng.

Tử vi học nói rằng, tuổi Dậu có gặp phải khó khăn trong giai đoạn nửa đầu năm. Tuy nhiên, từ ngày mai (30/9), mọi chuyện sẽ chuyển biến theo hướng tích cực. Đặc biệt, sắp tới, tuổi Dậu hãy chuẩn bị đón nhận hỷ sự, cả Thần Tài và quý nhân xuất hiện để giúp đỡ con giáp này. Dù có thể chưa lập tức phát tài trong giai đoạn này nhưng những khó khăn tồn đọng sẽ sớm được giải quyết.

Từ ngày mai (30/9), 3 con giáp vận khí sáng bừng bừng, thành công vang dội, 'áo gấm về làng', đón lộc lá triền miên - Ảnh 1
Từ ngày mai (30/9), sự nghiệp của ngời tuổi Dậu có dấu hiệu khả quan, chuyện tình duyên cũng gặp nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp chúc mừng tuổi Thân vì bạn có thời gian khởi sắc từ ngày mai (30/9). Tử vi cho biết người tuổi Thân càng giàu có. Đường tình duyên, sự nghiệp có vẻ có nhiều hi vọng dành cho bạn. Người tuổi Thân sẽ kí được hợp đồng lớn giúp bạn khẳng định thêm vị trí của mình ở công ty và trong mắt sếp. Người tuổi Thân sẽ được cấp trên có ý định tăng lương và thưởng nóng cho bạn đó. Người làm công việc kinh doanh càng phát đạt khi gặp được những đối tác lớn, có thể giúp ích cho bạn rất nhiều cho sự nghiệp tương lai.

Đặc biệt trên đường tình duyên, người tuổi Thân cũng cso những có dấu hiệu khởi sắc chỉ là nếu thực sự có tình cảm với người ấy thì tuổi Thân cần phải chín chắn hơn, bản lĩnh hơn và rạc ròi hơn. Khi đối phương nhận ra tình cảm chân thành của bạn, họ sẽ vô cùng trân trọng. 

Từ ngày mai (30/9), 3 con giáp vận khí sáng bừng bừng, thành công vang dội, 'áo gấm về làng', đón lộc lá triền miên - Ảnh 2
Tử vi 12 con giáp chúc mừng tuổi Thân vì bạn có thời gian khởi sắc từ ngày mai (30/9). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, phúc hậu và cực kỳ tinh tế, nên dễ dàng thanh thăng tiến trong công việc. Con giáp này họ biết lấy nhu thắng cương, lạt mềm buộc chặt nên bất cứ ai gặp gỡ cũng dễ dàng cảm mến, đi đâu cũng có người giúp đỡ.

Tử vi từ ngày mai (30/9), trời sẽ cho Tỵ sẽ có cơ may kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người cầm tinh con Rắn hãy biết nắm bắt thời cơ, tận dụng triệt để những gì mình đang có Tỵ sẽ thăng tiến ngoạn mục, có số dư tài khoản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Với tính cách chịu thương chịu khó, tài vận của con giáp này trong thời gian tới sẽ phát triển tốt, sự nghiệp vững chắc, gia đình cũng được "thơm lây".

Từ ngày mai (30/9), 3 con giáp vận khí sáng bừng bừng, thành công vang dội, 'áo gấm về làng', đón lộc lá triền miên - Ảnh 3
Tử vi từ ngày mai (30/9), trời sẽ cho Tỵ sẽ có cơ may kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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