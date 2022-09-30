Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, vận trình dát vàng, 3 con giáp xòe tay đếm tiền, bước vào đại vận, ngẩng cao đầu bước đến vinh quang

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 06:21

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, 3 con giáp sau rủng rỉnh tiền bạc, hoan hỉ nhận vàng từ thần Tài, tiền bạc phủ phê.

Tuổi Mùi

Hỏa sinh Thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Mùi và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn hoặc vui vẻ, các thành viên trong nhà đều cùng chia sẻ với nhau. Nhờ có gia đình ủng hộ, bạn luôn cảm thấy tràn đầy động lực mỗi ngày.
 
May mắn hơn, nửa kia của bạn còn là người rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn mà không cần bạn phải nói thành lời. Để tình cảm vợ chồng thêm phần gắn kết, bạn hãy bày tỏ cảm xúc với đối phương rõ ràng hơn.
  
Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Mùi với tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao có thể nhận được lời khen ngợi của lãnh đạo, được thăng tiến lên một vị trí cao và phù hợp với năng lực hơn.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, vận trình dát vàng, 3 con giáp xòe tay đếm tiền, bước vào đại vận, ngẩng cao đầu bước đến vinh quang - Ảnh 1
Hỏa sinh Thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Mùi và gia đình rất hòa hợp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày 12 con giáp, dưới tác động của Nhị Hợp, người tuổi Thân vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng. Bạn nhanh chóng tiếp thu kiến thức mới, giúp công việc tiến triển vô cùng thuận lợi.

Trong cuộc sống, bạn luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, song không phải ai cũng biết ơn lòng tốt của bạn, thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội để tổn hại đến bạn nữa. Vì vậy, bạn cần chú ý để đánh giá con người chính xác hơn.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Người còn trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm có thể tham khảo lời khuyên của người đi trước để tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, vận trình dát vàng, 3 con giáp xòe tay đếm tiền, bước vào đại vận, ngẩng cao đầu bước đến vinh quang - Ảnh 2
Người tuổi Thân nhanh chóng tiếp thu kiến thức mới, giúp công việc tiến triển vô cùng thuận lợi.Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính Quan soi tỏ, người tuổi Tuất chinh phục được mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó. Vì vậy, bạn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ và tôn trọng của mọi người xung quanh. Hãy tự hào về chính bản thân mình nhé.

Tất nhiên, bạn chẳng thể làm vừa lòng được tất cả mọi người, xung quanh bạn vẫn luôn có những kẻ ghen ăn tức ở. Song, bạn hãy bỏ ngoài tai những lời sai trái, chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình, nếu bạn ngay thẳng và nghiêm túc thì chẳng cần sợ bất cứ ai.

Thổ khắc Thủy, nếu còn độc thân, bạn nên giữ khoảng cách thích hợp với mọi người, chớ nên tin theo lời đường mật của người chưa thực sự thân quen, nếu quá dễ dãi, bạn sẽ gặp phải hậu quả đáng tiếc trong tương lai. 

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, vận trình dát vàng, 3 con giáp xòe tay đếm tiền, bước vào đại vận, ngẩng cao đầu bước đến vinh quang - Ảnh 3
Chính Quan soi tỏ, người tuổi Tuất chinh phục được mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ ngày mai (30/9), 3 con giáp vận khí sáng bừng bừng, thành công vang dội, 'áo gấm về làng', đón lộc lá triền miên

Từ ngày mai (30/9), 3 con giáp vận khí sáng bừng bừng, thành công vang dội, 'áo gấm về làng', đón lộc lá triền miên

Theo tử vi, từ ngày mai (30/9), những con giáp dưới đây làm ăn phát tài, cuộc sống suôn sẻ.

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