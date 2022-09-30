Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, tình - tiền chia ly, 3 con giáp có vận trình ảm đảm, sơ hở là mất tiền, tiểu nhân quấy rối

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 07:21

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, 3 con giáp này cần đề phòng tiểu nhân gây họa, tiền bạc vơi dần, sức khỏe giảm sút.

Tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, trong ngày phạm cục diện Tương Hình, người tuổi Dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà không nhận được sự giúp đỡ của đa số mọi người. Bạn nhận ra rằng mình nên chủ động trong nhiều việc chứ không nên phụ thuộc vào người khác. 

Dù công việc chồng chất, bạn cũng chớ nên sốt ruột mà hãy chú ý giải quyết từng công việc một cho thật tốt. Đừng làm cẩu thả chỉ vì muốn xong việc, bởi chỉ cần mắc sai sót ở một bước rất nhỏ thôi là bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu đấy. 

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày này nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, tình - tiền chia ly, 3 con giáp có vận trình ảm đảm, sơ hở là mất tiền, tiểu nhân quấy rối - Ảnh 1
Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, người tuổi Dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022 của 12 con giáp thấy trong ngày này, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Thìn dễ phải va chạm với quan chức cấp cao. Bản mệnh cần giữ thái độ khiêm tốn, chủ động lắng nghe nếu không muốn mình vướng phải rắc rối trong tương lai.

Bạn cũng nên kiềm chế bản tính nóng nảy, tránh để kẻ tiểu nhân kích động gây ra những hành động sai trái. Hãy giữ hình tượng của bản thân, nếu không người khác sẽ có những ấn tượng không tốt về bạn, gây ảnh hưởng đến tiến độ làm việc.

Hỏa khắc Kim, mệnh chủ dễ khắc khẩu với nửa kia trong ngày do ý kiến của đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất nên tạm dừng cuộc nói chuyện và đợi thời điểm thích hợp hơn thì thảo luận lại.

 

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, tình - tiền chia ly, 3 con giáp có vận trình ảm đảm, sơ hở là mất tiền, tiểu nhân quấy rối - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Thìn dễ phải va chạm với quan chức cấp cao. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày 1/10/2022 của 12 con giáp, dưới tác động xấu của cục diện Tương Xung, người tuổi Tỵ trở nên lơ là khi bắt tay vào làm những công việc quen thuộc. Chính vì vậy, bạn dễ mắc phải những lỗi sai không đáng có.

Nếu rơi vào tình trạng trên, bạn nên dũng cảm thừa nhận khuyết điểm của mình, đừng tìm cách đùn đẩy cho người khác hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh. Việc dũng cảm nhận lỗi sẽ khiến bạn được mọi người tôn trọng và chính bạn cũng sẽ trưởng thành, trách nhiệm hơn.

Thủy khắc Hỏa, người độc thân chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương trong thời điểm này, chính vì vậy mà bạn tìm cách từ chối những lời mời làm quen. Dường như những tổn thương trong quá khứ khiến bạn khó có thể mở lòng với người khác.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, tình - tiền chia ly, 3 con giáp có vận trình ảm đảm, sơ hở là mất tiền, tiểu nhân quấy rối - Ảnh 3
Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, Tỵ dễ mắc phải những lỗi sai không đáng có. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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