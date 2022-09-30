Từ ngày mai (1/10), 3 con giáp có quý nhân độ trì, tiền tài vượng phát hanh thông, thu nhập tăng cao bất ngờ, chạm nóc giàu sang

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 13:15

Chúc mừng 3 con giáp có tên dưới đây bởi tài lộc tăng lên đáng kể từ ngày mai (1/10).

Tuổi Sửu

Từ ngày mai (1/10), tuổi Sửu có nhiều may mắn về đường tài lộc, tiền bạc vào nhà ào ào như nước. Tình hình tài chính khá sáng, bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu như ý muốn.

Những ai làm kinh doanh sẽ có được những cơ hội phát tài. Nhờ có tài kinh doanh, lại có đầu óc tư duy nhạy bén nên bản mệnh nhìn thấy được những cơ hội tốt khi mà người khác vẫn còn chưa nghĩ đến. Nên phát huy ưu điểm này của mình nhiều hơn nữa.

Người làm công ăn lương sẽ nhận được thêm khoản tiền thưởng nhờ những đóng góp của mình trong công việc. Tuy nhiên, nếu cần phải vay tiền hay cho ai vay thì nên cân nhắc, chọn lựa những nơi uy tín để tránh bị lừa gạt mất tiền bạc.

Từ ngày mai (1/10), 3 con giáp có quý nhân độ trì, tiền tài vượng phát hanh thông, thu nhập tăng cao bất ngờ, chạm nóc giàu sang - Ảnh 1
Từ ngày mai (1/10), tuổi Sửu có nhiều may mắn về đường tài lộc, tiền bạc vào nhà ào ào như nước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp nói được làm được, tài năng xuất chúng. Con giáp này dám nghĩ dám làm nên có thể trở thành người dẫn đầu, mang khí chất lãnh đạo. Cũng chính nhờ điều này, từ ngày mai (1/10), tuổi Dần có thể tạo dựng được cơ ngơi vững chắc, sự nghiệp phát triển rực rỡ, mang về khối tài sản lớn giúp gia đình sống trong nhung lụa, giàu sang.

Người tuổi Dần trời sinh may mắn, mang số mệnh giàu sang. Tất nhiên không phải vì thế mà họ dễ dàng kiếm được khoản tiền khổng lồ. Mọi thành quả tốt đẹp đều do mồ hôi công sức của tuổi Dần mà ra. Bản mệnh kiếm tiền dựa trên năng lực của bản thân cộng với một chút may mắn trời ban, sự hỗ trợ của quý nhân. Tuổi Dần cũng phải trải qua bao vất vả mới hái được quả ngọt, bước lên đỉnh vinh quang.

Từ ngày mai (1/10), 3 con giáp có quý nhân độ trì, tiền tài vượng phát hanh thông, thu nhập tăng cao bất ngờ, chạm nóc giàu sang - Ảnh 2
Từ ngày mai (1/10), tuổi Dần có thể tạo dựng được cơ ngơi vững chắc, sự nghiệp phát triển rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thân là những người thông minh, sáng dạ, hay có những ý tưởng sáng tạo trong công việc. Ngay từ nhỏ, những tố chất này đã thể hiện rõ ở người tuổi Thân, và càng lớn lên, chúng sẽ đóng một vai trò quan trọng giúp mang lại nhiều thành công rực rỡ trong sự nghiệp cho họ. 

Đặc biệt, từ ngày mai (1/10), tuổi Thân sẽ xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và đạt được nhiều thành quả tích cực. Đi kèm với đó, họ cũng sẽ thu về nhiều lợi nhuận hơn hẳn thời gian trước. 

Tử vi học có nói, từ ngày mai (1/10), tài lộc của tuổi Thân không những vượng phát, mà sẽ còn duy trì ổn định trong cả tháng, giúp họ có nhiều cơ hội kiếm tiền tuyệt vời. 

Từ ngày mai (1/10), 3 con giáp có quý nhân độ trì, tiền tài vượng phát hanh thông, thu nhập tăng cao bất ngờ, chạm nóc giàu sang - Ảnh 3
Từ ngày mai (1/10), tuổi Thân sẽ xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và đạt được nhiều thành quả tích cực. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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