Cuối tuần này (1/10 - 2/10), đất trời hòa hợp, vận khí hanh thông, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, làm ăn thông thuận, tiền tài - danh vọng rủ nhau kéo về

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 18:39

Cuối tuần này (1/10 - 2/10) là một mốc quan trọng trong chuyện tài vận của 3 con giáp sau, mở ra những cơ hội làm giàu tuyệt vời cho họ.

Tuổi Thân

Với người tuổi Thân thì cuối tuần này là thời điểm mà những may mắn về tài chính sẽ giúp cho con giáp này có được nguồn thu lớn đến không ngờ. Tài vận lý tưởng, tiền về đầy túi, bản mệnh phần nào bớt áp lực về tiền bạc.

Có tinh thần làm việc chăm chỉ, hết mình, thêm nữa Thần Tài đang ở bên trợ giúp nên tuổi Thân gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong những việc mình làm. Nếu người tuổi Thân đang có kế hoạch kinh doanh hay đầu tư thì nên tận dụng khoảng thời gian cát khí đang lên, vận trình đương vượng này để tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn gấp bội.

Kinh doanh buôn bán phát đạt, hàng hóa bán chạy đến không ngờ, chớp lấy cơ hội làm ăn nên con giáp này giàu lên nhanh chóng. Người làm công ăn lương cũng đạt được nhiều thành quả đáng tự hào sau những công sức vất vả mà mình bỏ ra.

Cuối tuần này (1/10 - 2/10), đất trời hòa hợp, vận khí hanh thông, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, làm ăn thông thuận, tiền tài - danh vọng rủ nhau kéo về - Ảnh 1
Với người tuổi Thân thì cuối tuần này là thời điểm mà những may mắn về tài chính sẽ giúp cho con giáp này có được nguồn thu lớn đến không ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi nói rằng tuổi Thìn là một trong những con giáp sinh ra đã có số hưởng. Bản mệnh không cần phải lo lắng và suy nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc. Tuổi Thìn thường được hưởng cuộc sống đầy đủ, sung tung, tiền vơi lại đầy. Cuối tuần này, tuổi Thìn thường được quý nhân giúp đỡ nên mọi chuyện diễn ra khá êm đẹp, ít gặp sóng gió.

Tuổi Thìn có nền tảng kinh tế tốt, được giáp dục từ nhỏ nên khi lớn lên có thể thuận lợi làm ăn. Cộng với sự may mắn trời ban, mọi việc đối với tuổi Thìn đều thăng tiến nhanh.

Tất nhiên, tuổi Thìn không phải là người nằm không ăn sẵn. Họ cũng luôn cố gắng hết sức mình, phát huy tối đa khả năng của bản thân để gây dựng cơ nghiệp, gặt hái nhiều thành công, mang cuộc sống ấm no về cho người thân trong gia đình.

Cuối tuần này (1/10 - 2/10), đất trời hòa hợp, vận khí hanh thông, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, làm ăn thông thuận, tiền tài - danh vọng rủ nhau kéo về - Ảnh 2
Cuối tuần này, tuổi Thìn thường được quý nhân giúp đỡ nên mọi chuyện diễn ra khá êm đẹp, ít gặp sóng gió. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, độc lập và liều lĩnh chẳng ai bằng, tuổi Dần luôn biết phải làm thế nào khi gặp khó khăn và cả khi thuận lợi, với các cơ hội tốt mở ra trước mắt. Trong cuối tuần này, từ 1/10 đến 2/10, họ gặp nhiều may mắn, thuận lợi, có quý nhân tề tựu giúp đỡ nên cuộc sống được suôn sẻ, viên mãn. 

Từ thời gian này trở đi, những xui xẻo này sẽ nhường chỗ cho những hanh thông, thuận lợi trong cuộc sống của tuổi Dần. Tử vi học có nói, tuổi Dần may mắn không để đâu cho hết, được lộc trời cho nên sẽ vô cùng giàu có, sung túc, thậm chí là một trong những con giáp giàu nhất vào tháng 10 này.

Cuối tuần này (1/10 - 2/10), đất trời hòa hợp, vận khí hanh thông, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, làm ăn thông thuận, tiền tài - danh vọng rủ nhau kéo về - Ảnh 3
Trong cuối tuần này, từ 1/10 đến 2/10, Dần gặp nhiều may mắn, thuận lợi, có quý nhân tề tựu giúp đỡ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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